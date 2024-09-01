Eskişehir'de Sokak Arasında Kaza: 17 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Eskişehir’de sokak arasından çıkan kamyona çarpmamak için ani manevra yapan otomobil, ağaca çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki çocuk yaralandı.

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Eskişehir'de Sokak Arasında Kaza: 17 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde dün akşam saatlerinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.G. idaresindeki otomobil, sokaktan caddeye dönüş yapan kamyona çarpmamak için ani manevra yaptı.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, cadde üzerindeki kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Kaza sonucunda araç kullanılamaz hale gelirken, otomobilde yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki E.T. hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince tedbir amaçlı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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