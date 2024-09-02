Yargıtay Cumhuriyet Savcısına Saldırıda İki Kişi Tutuklandı

Kadıköy'de, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldıran firari şüpheli, savcılığa giderek teslim oldu. Gözaltına alınan şahıs ve daha önce adli kontrolle serbest bırakılan diğer şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Yargıtay Cumhuriyet Savcısına Saldırıda İki Kişi Tutuklandı

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'in saldırıya uğramasına ilişkin soruşturma sürüyor. Kadıköy'ün Feneryolu Mahallesi'ndeki bir otoparkın çıkışında iki şüpheliyle tartışan ve ardından darp edilen İşçimen'e saldıran firari şüpheli E.G, soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına giderek teslim oldu.

Polis tarafından gözaltına alınan zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. İşçimen'e hakaret ettiği belirlenen ve sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılan T.T.İ. de tekrar gözaltına alındı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'in Feneryolu Mahallesi'ndeki bir otoparkın çıkışı sırasında saldırıya uğramasına yönelik yapılan çalışmada, aracın plaka bilgisi üzerinden zanlıların E.G. ve T.T.İ. olduğu tespit edilmişti.

İşçimen'e hakaret ettiği belirlenen T.T.İ. yakalanmış, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Saldırıya UğradıYargıtay Cumhuriyet Savcısı Saldırıya UğradıGüncel

Kaynak: AA

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