İPA Başkanı Buğra Gökce, Emeklilere İlişkin Kritik Verileri Paylaştı! '2024, 2023'ten Daha Kötü Olacak'

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, emeklilik sisteminin değiştirilmesi gündemdeyken sosyal medya hesabından dikkat çeken veriler paylaştı. "Emekli maaş sisteminin değişmesi gündemde. Peki emeklilerin durumu ne?" diye soran Gökce, son 20 yılda emekliler için 2023'ün en kötü yıl olduğunu; 2024'ün ise 2023'ten daha kötü olacağını söyledi.

'10 YIL ÖNCE 11 GRAM ALTIN ALINABİLİYORDU'

Gökce'nin emeklilere dair paylaştığı veriler şöyle:

"Türkiye'de emekli aylıklarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı yüzde 5,36'ya düşerken, AB'de emekli aylıklarını GSYH'ye oranı yüzde 12,9 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ortalama emekli aylığı 385 euroyken, İspanya’da 1.417, Fransa’da 1.485, Almanya’da 1.552, İtalya’da 1.582, Belçika’da 1.717, Hollanda’da 2.003 euro.

2002 sonunda bir işçinin emekli aylığı asgari ücretin yaklaşık yüzde 30 üstündeydi. Son yapılan düzenlemeyle 12 bin 500 olan en düşük emekli aylığı, 17 bin lira olan asgari ücretin yüzde 26,5 altında.

2002’de ortalama emekli aylığının kişi başına GSYH’ye oranı yüzde 46,4 iken 2024’te yüzde 27,7’ye geriledi.

2014 yılında en düşük emekli aylığı ile 11 gram altın alınabilirken, bugün 4,5 gram altın alınabiliyor."

'GERÇEKÇİ, AKILCI VE BİLİMSEL ÇÖZÜMLERE İHTİYAÇ VAR'

Gökce, çözüme yönelik ise "Emekli aylıkları yaklaşık 16 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen bir konu. Bu konuda "ben yaptım oldu" zihniyeti ile değil ortak akılla, toplumun ilgili tüm kesimlerini karar alma süreçlerine katarak, çoğulcu bir yöntemle uygulamaların geliştirilmesi gerekiyor. Emeklilerin karşı karşıya olduğu sorunlar ağır ve derin. Gerçekçi, akılcı ve bilimsel çözümlere ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.