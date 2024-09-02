SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Sıfır Zam Tehlikesi: Ocak 2025’te Maaşlar Ne Kadar Olacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak 2025'te yapılacak zam oranları, yıl sonu enflasyon beklentilerine göre şekillenecek. Temmuz 2024'te memur ve emekli maaşlarına yapılan zamlar, enflasyon düşüşü nedeniyle beklenen etkiyi göstermedi. Şimdi ise gözler ikinci yarıyıldaki enflasyon verilerine çevrildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2024 enflasyon verilerini 1 Eylül’de saat 10.00’da açıklayacak. Temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 3,23 artış göstermişti.
Ağustos ayı için yapılan tahminler, enflasyonun yüzde 2,64 artacağını ve yıllık enflasyonun yüzde 52,20 seviyesine düşeceğini öngörüyor. Ancak, yıl sonu için ekonomistlerin tahminleri, enflasyonun yüzde 42,84 seviyesinde gerçekleşebileceğini gösteriyor.
EMEKLİ MAAŞLARINA YAPILACAK ZAM...
Mevcut enflasyon verileri ışığında, 2024 yılı ikinci altı aylık dönemdeki enflasyon oranı yüzde 5,95 olarak tahmin ediliyor. Bu tahminler doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak 2025’te yüzde 19,77 oranında bir zam yapılması bekleniyor. Ancak, mevcut maaş seviyeleri göz önüne alındığında, bazı emekliler bu artıştan yeterince fayda sağlayamayacak.
Ocak 2025’te yapılacak zam sonrasında emekli maaşları şu şekilde güncellenecek:
- Bağ-Kur (Esnaf): 12.695 TL'den 15.204 TL'ye
- Bağ-Kur (Tarım): 10.089 TL'den 12.083 TL'ye
- SSK (2000 Öncesi): 14.178 TL'den 16.980 TL'ye
- SSK (2000 Sonrası): 8.789 TL'den 10.526 TL'ye
SIFIR ZAM TEHLİKESİ
Bu artışlara rağmen, bazı emekliler, Temmuz 2024'te olduğu gibi Ocak 2025’te de sıfır zam riskiyle karşı karşıya kalacak. Özellikle Bağ-Kur Tarım emeklileri ve SSK 2000 sonrası emekliler, yüzde 19,77 oranındaki artışa rağmen en düşük emekli maaşı olan 12.500 TL'nin altında kalacak.
Ekonomi yönetiminin iki seçeneği bulunuyor:
Ya mevcut emeklilik reformu sürecini hızlandırarak maaş sistemini yeniden düzenleyecek, ya da en düşük emekli maaşı için yeni bir rakam belirlenmesi zorunlu hale gelecek. Şu anki durum, reform çalışmalarının hızlandırılmasını gerektiriyor.