SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Sıfır Zam Tehlikesi: Ocak 2025’te Maaşlar Ne Kadar Olacak?

EMEKLİ MAAŞLARINA YAPILACAK ZAM...

Mevcut enflasyon verileri ışığında, 2024 yılı ikinci altı aylık dönemdeki enflasyon oranı yüzde 5,95 olarak tahmin ediliyor. Bu tahminler doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak 2025’te yüzde 19,77 oranında bir zam yapılması bekleniyor. Ancak, mevcut maaş seviyeleri göz önüne alındığında, bazı emekliler bu artıştan yeterince fayda sağlayamayacak.