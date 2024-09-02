Kasım Gülpınar İstifa Sonrası İmamoğlu ve Yavaş ile Görüşecek

ALTAN SANCAR

AKP’den istifa ederek Yeniden Refah Partisi'ne (YRP) geçen ve buradan Şanlıurfa büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Kasım Gülpınar, bugün partisinden istifa etti. Gülpınar, AKP’ye geçme yönünde net bir kararının olmadığını dile getirirken, konuyu halk ile istişare edeceklerini dile getirdi.

MURAT KURUM İLE NE KONUŞTU?

Gerçek Gündem’e konuşan Gülpınar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Şanlıurfa ziyaretinde kendisi ile yaptığı görüşmeyi de anlattı. Kurum’un kendisine AKP’ye katılma fikrine nasıl baktığını sorduğunu dile getiren Gülpınar, soruya “Halk ile istişare edeceğiz” karşılığını verdiğini söyledi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ İLE BULUŞACAK

Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki Türkiye Belediyeler Birliği ve Mansur Yavaş başkanlığındaki Tarihi Kentler Birliği’nin encümen üyesi olan Gülpınar, görevine dair İmamoğlu ve Yavaş ile görüşeceğini dile getirdi.

Gülpınar, iki isim ile görüşmeden bir karar vermeyeceğini dile getirerek “Aklımda bir şey var, bunu kendilerine aktaracağım. Görüştükten sonra da karar vereceğim” dedi.

Ankara kulislerinde konuşulan, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşen eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüştüğü iddialarını yalanladı.

Kaynak: Gerçek Gündem