Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar YRP'den İstifa Etti

Yeniden Refah Partisi’nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar, partisinden istifa etti. Gülpınar'ın AKP'ye geçme ihtimali konuşulurken, kendisi bu iddiaları reddetti ve yoluna bağımsız devam edeceğini açıkladı.

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Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar YRP'den İstifa Etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) istifa etti. Gülpınar'ın istifa etmesinin ardından AKP'ye katılacağı iddiaları konuşulmaya başlandı.

İstifasına ilişkin TGRT Haber'e konuşan Gülpınar, AKP'ye katılacağı iddialarını reddetti. Görevine bağımsız olarak devam edeceğini belirten Gülpınar, "Şuan başka bir partiye geçmem söz konusu değil. Halka sorduk, halkın desteğiyle geldik" diye konuştu.

Sözcü'den Serap Belovacıklı'ya da konuşan Gülpınar, şunları söyledi:

"YRP ile istişare edip aldığımız bir karar. Çözemediğimiz sorunlar vardı. Partinin bile çözemeyeceği sorunlardı bunlar. Bu da benim çalışmalarımı engelliyordu. Siyaset yapma noktasında engeller oluştu. Resmî anket yaptırdık. Halk partiden ayrılmamı uygun gördü. Halka rağmen siyaset olmaz. Halk böyle istedi. Başka partiye geçmeyeceğim. Bağımsız olarak devam edeceğim. Halk böyle istiyor."

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