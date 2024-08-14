Erdoğan, Murat Kurum’u Görevlendirdi! Kasım Gülpınar Partiye Geri Mi Dönüyor?

AKP'den istifa ettikten sonra Yeniden Refah Partisi'ne geçen ve 31 Mart yerel seçimlerinde Şanlıurfa Belediye Başkanlığı'nı kazanan Kasım Gülpınar’ın AKP’ye geçeceği iddiası ortaya atıldı. Gülpınar'ın AKP'ye geçeceği iddialarının gündeme gelmesi hem AKP’li yetkililerle hem de Yeniden Refah Partili belediye başkanı Kasım Gülpınar ile görüşen TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, canlı yayında edindiği bilgileri paylaştı.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in haberine göre, Yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasındaki bu oy geçirgenliği devam edecek. Atik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın AKP'ye geri dönmesini istediğini söyledi. Atik, Erdoğan'ın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u bunun için görevlendirdiğini de anlattı. Kasım Gülpınar'ın Bakan Kurum ile görüştüğünü ama fakat görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını aktaran Atik, ilerleyen dönemde neler yaşanabileceğini de değerlendirdi.

AKP'YE GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Atik, şu bilgileri paylaştı: "AK Parti hâlâ siyaseti domine eden bir parti, iktidar partisi. Hâlen belediye başkanları ve milletvekilleri teveccüh edip buraya geçiyorsa AK Parti hâlâ gücünü muhafaza ediyor anlamına gelebilir bu. İlerleyen süreçte bunu göreceğiz. Yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasındaki bu oy geçirgenliği devam edecek. Yeniden Refah yerel seçimlerde yüzde 6’yı görmüştü. Bundan sonraki performansı aynı şekilde devam edecek mi, bundan sonraki performansı aynı şekilde devam edecek mi… AK Parti’ye kaptırdığı belediye başkanlarının devamı gelir mi, yeni geçişler olur mu…”

MURAT KURUM GÖREVLENDİRİLMİŞ

“Hele hele Kasım Gülpınar… Ben söyleyeyim… Sayın Cumhurbaşkanı, Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar’ın AK Parti’ye geçişi için, yeniden dönmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u görevlendirmiş. Murat Kurum da gitti, Kasım Gülpınar ile görüştü Şanlıurfa’da. Sayın Cumhurbaşkanı’nın selamını iletti, partide görmek için… Fakat ikna edici olamadı. Ben Kasım Gülpınar ile de görüştüm, Bakanlık yetkilileriyle de görüştüm. Görüşme doğru. Ama Kasım Bey şu aşamada Şanlıurfa halkının belirleyeceği olacağını söylüyor.”

“(Kapıyı aralık bırakmak mıdır?) İki türlü de düşünülebilir. Nereden baktığınıza bağlı. Halk ‘Biz AK Parti’ye bilerek oy vermedik’ diyebilir. Kasım Gülpınar, AK Parti’nin adayı Zeynel Abidin Beyazgül’e itiraz ederek aday olmuştu zaten, ‘AK Parti’den aday olmasın kaybeder’ demişti. AK Parti kampanya yaptı ve ona rağmen kazandı. Ama bu tekrar AK Parti’ye gelmeyeceği anlamına gelmiyor.”

“Sayın Çevre Bakanı’na da Cumhurbaşkanı’na da saygısını sevgisini ifade ediyor. Siyasette dengeler değişebilir. Şanlıurfa halkına nasıl soracak? Anket mi yapacak? Geçmek isterse geçebilir. Benim düşüncem çok sıcak bakmadığı şeklinde. Kasım Gülpınar eğer AK Parti’ye geçmek için bir görüşme yapacaksa bu görüşmeyi doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmek isteyecektir. Yüz yüze bir görüşme olabilirse gerçekleşebilir.”

AKP TEŞKİLATI GÜLPINAR’A KARŞI

“Şu anda AK Parti’nin Şanlıurfa teşkilatı ve milletvekilleri Kasım Gülpınar’a karşı. Geçen Murat Kurum Şanlıurfa’da toplantı yaptığında, Kasım Gülpınar’ı protokole oturtturmadılar. Kim oturtturmadı? AK Parti’nin şu anki milletvekilleri oturtturmadı. Onlarla Kasım Gülpınar’ın arası açık. Ama bu siyasettir, yarın başka gelişmeler olur. Yeniden iletişimler sıcaklaşır, daha sıcak bir diyaloğa girilir… Ama şu an için edindiğim izlenimim Kasım Bey’in herhangi bir AK Parti’ye geçme niyetinin olmadığı yönünde."