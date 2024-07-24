YRP'li Belediye Başkanı'ndan 'Sokak Hayvanları' Resti! 'Hayatımda İlk Defa Kanunu Çiğneyebilirim'

Sokak hayvanlarının katledilmesini öngören yasa teklifi tüm tepkilere rağmen komisyondan geçti. Yasa teklifine bir tepki de Yeniden Refah Partisi (YRP) Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gürpınar’dan geldi. Gürpınar da tasarının yasalaşması durumunda yasaya uymayacağını açıkladı.

'İLK DEFA BİR KANUNU ÇİĞNEMEKLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİRİM'

Gülpınar, sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili şunları söyledi:

"Bizim baştan beri bakış açımız çok net. Kendi evinde hayvan besleyen bir hayvansever olarak bunu net söylüyorum. Burada tabii kanunu iyi bir incelemek lazım. Bu kanun çıksın bir bakalım. Şimdi ötenazi derken barınağa götürdüğün her hayvanın ötanazisinden muhtemelen bahsetmiyorlardır. Bu ötenazi uygulaması dünyanın başka ülkelerinde de var. İngiltere’de var, bildiğim kadarıyla İsviçre’de de var.

Tabii ki sağlıklı, hiçbir şekilde bir sıkıntısı olmayan bir hayvanı öldürmek gibi abes bir durum olamaz. Benim onu tasvip etmem mümkün değil zaten. ‘Barınağa götürdüğün bütün hayvanlara ötenazi yap’ şeklinde bir karar alınacağına ben inanmıyorum.

Diyelim ki böyle bir şey oldu. Kesinlikle ben bunu açık söylüyorum bakın, ben bunu burada uygulatmam. Kesinlikle ben buna müsaade etmem. Evet, kanundur dersiniz ama belki hayatımda ilk defa bir kanunu çiğnemekle karşı karşıya kalabilirim. Ki inanmıyorum öyle bir şey çıkaracaklarına ama bir görelim, bakalım detayları."