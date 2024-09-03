Sivas-Erzincan Sınırında Feci Kaza! Yolcu Otobüs Devrildi: 24 Yaralı
Sivas-Erzincan karayolunda yolcu otobüsü devrildi. Meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü. Otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 24 yolcu yaralandı. Kazada can kaybı yaşanmadı.
Kaza, saat 22.30 sularında Sivas-Erzincan karayolu Sivas'ın İmranlı ilçesi 10. kilometresinde meydana geldi. Erzincan istikametine gitmekte olan Yeşil Erciş firmasına ait 02 KD 571 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Olay yerine İmranlı Arama Kurtarma Ekibi (İMAYKUT) ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan 24 yolcu ambulanslarla İmranli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Kaynak: İHA