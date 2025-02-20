Öğrencilere Önemli Uyarı: Atık Pilleri Çöpe Atmayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dünya Pil Günü kapsamında Gebze Balçık İlkokulu ve Ortaokulu’nda öğrencilere yönelik farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte, atık pillerin doğru şekilde toplanması ve geri dönüşümün çevresel ve ekonomik faydaları üzerine bilgilendirme yapıldı.

Belediye personelleri, atık pillerin çöpe atılmasının çevreye verebileceği zararları öğrencilerle paylaştı. Özellikle pillerin içindeki kimyasal maddelerin toprak ve suya karışarak hem çevreyi hem de insan sağlığını tehdit ettiğini vurgulayan ekipler, geri dönüşümün bu tehlikeyi önlemedeki rolünü anlattı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, atık pilleri kullanarak atölye çalışmaları da gerçekleştirdi. Hem eğitici hem de eğlenceli geçen etkinlikte, öğrencilerin geri dönüşüm konusunda bilinçlenmeleri sağlandı.

Kaynak: İHA