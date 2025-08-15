Elektrikli Araç Sahiplerini İlgilendiriyor: Bu Hatadan Kaçmak Pil Ömrünü 2 Katına Çıkarıyor

Araç akülerinin çoğu, teknik arızalardan ziyade sürücü alışkanlıkları nedeniyle erkenden ömrünü tamamlıyor. Peki elektrikli araç pillerinin ömrü nasıl uzatılır? İşte detaylar...

Son Güncelleme:
Elektrikli Araç Sahiplerini İlgilendiriyor: Bu Hatadan Kaçmak Pil Ömrünü 2 Katına Çıkarıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kontak anahtarı çevrildiğinde sadece hafif bir tıkırtı veya zayıf marş sesi duyuluyorsa, çoğu zaman suçlu aküdür. Ancak uzmanlar, bu tür sorunların fabrika hatasından kaynaklanmadığını, sürücü davranışlarının belirlediğini söylüyor.

Elektrikli Araç Sahiplerini İlgilendiriyor: Bu Hatadan Kaçmak Pil Ömrünü 2 Katına Çıkarıyor - Resim : 1

KISA YOLCULUKLAR EN BÜYÜK DÜŞMAN

Her motor çalıştırması ciddi enerji harcar ve kısa mesafeli sürüşler, jeneratörün aküyü yeterince şarj etmesine izin vermez. Bu durum, akünün sürekli düşük şarjda kalmasına ve plakaların sülfatlanarak kapasite kaybına uğramasına yol açar.

DİĞER RİSKLİ ALIŞKANLIKLAR

Araçta ışıkları açık bırakmak, radyo veya diğer elektrikli cihazları çalışır durumda unutmamak, özellikle kışın akünün hızlı boşalmasına sebep olur.

BAKIMLAR İHMAL EDİLMEMELİ

Kasa ve terminalde biriken toz, nem ve oksit tabakası, akünün kendiliğinden deşarj olmasına ve şarj verimliliğinin düşmesine neden olur.

Elektrikli Araç Sahiplerini İlgilendiriyor: Bu Hatadan Kaçmak Pil Ömrünü 2 Katına Çıkarıyor - Resim : 2

SICAK VE SOĞUK HAVA ETKİSİ

Aşırı sıcak, aküdeki kimyasal süreçleri hızlandırarak plakaları yıpratır. Düşük sıcaklık ise akım iletimini azaltarak performansı düşürür.

Uzmanlar, kısa mesafeli yolculukları sınırlamayı, akü kasası ve terminalleri düzenli temizlemeyi, motor kapalıyken cihazları açık bırakmamayı ve şarj durumunu takip etmeyi öneriyor. Bu basit önlemler, akünün ömrünü yıllarca uzatabilir.

Balın Doğal Olduğu Bu Yöntemle Kolayca Anlaşılıyor! Uzmanlar Uyardı: Sağlığınızdan Olmamak İçin Dikkat EdinBalın Doğal Olduğu Bu Yöntemle Kolayca Anlaşılıyor! Uzmanlar Uyardı: Sağlığınızdan Olmamak İçin Dikkat EdinYaşam

Uzman Psikolog Sıcak Havada Uyuyabilmenin Tüyosunu VerdiUzman Psikolog Sıcak Havada Uyuyabilmenin Tüyosunu VerdiYaşam

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Elektrikli Otomobil Araba
Son Güncelleme:
Merkez Bankası'ndan Enflasyonla Mücadelede Yeni Yol Haritası Merkez Bankası'ndan Enflasyonla Mücadelede Yeni Yol Haritası
Sadio Mane Transferini Resmen Duyurdular! Havalimanı Dolup Taşacak: Hayırlı Uğurlu Olsun Sadio Mane Transferini Resmen Duyurdular!
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Tarihi Galibiyet! UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi, Bakın Türkiye Kaçıncı Sıraya Yükseldi? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi
Konutta Yeni Dönem Resmen Başlıyor! 8 Yıl Sonra Yasak Kalktı: Artık O Daireler İnşa Edilebilecek Konutta Yeni Dönem, 8 Yıl Sonra Yasak Kalktı
ÇOK OKUNANLAR
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Tarihi Galibiyet! UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi, Bakın Türkiye Kaçıncı Sıraya Yükseldi? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi
Aşiret Düğünüyle Düşmanları Çatlatmıştı... Aleyna Dalveren'in 4 Aylık Evliliği Bitiyor! '5 Kiloluk Altınımı Geri Ver' Aleyna Dalveren'in 4 Aylık Evliliği Bitiyor!
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Gözaltına Alındı: 44 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Beyoğlu Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
AKP'ye Geçince Tebrik Etti Ama... Onlar Unutsa da Arşiv Unutmadı! AKP'li Seda Sarıbaş ile Özlem Çerçioğlu Gerginliği Gündemde AKP'ye Geçince Tebrik Etti Ama... Onlar Unutsa da Arşiv Unutmadı
Skandal Tekrarlandı! Bakanlık İfşa Etti: Aynı Markadan Yine Domuz Eti Çıktı Skandal Tekrarlandı! Bakanlık İfşa Etti: Aynı Markadan Yine Domuz Eti Çıktı