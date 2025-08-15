Elektrikli Araç Sahiplerini İlgilendiriyor: Bu Hatadan Kaçmak Pil Ömrünü 2 Katına Çıkarıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kontak anahtarı çevrildiğinde sadece hafif bir tıkırtı veya zayıf marş sesi duyuluyorsa, çoğu zaman suçlu aküdür. Ancak uzmanlar, bu tür sorunların fabrika hatasından kaynaklanmadığını, sürücü davranışlarının belirlediğini söylüyor.

KISA YOLCULUKLAR EN BÜYÜK DÜŞMAN

Her motor çalıştırması ciddi enerji harcar ve kısa mesafeli sürüşler, jeneratörün aküyü yeterince şarj etmesine izin vermez. Bu durum, akünün sürekli düşük şarjda kalmasına ve plakaların sülfatlanarak kapasite kaybına uğramasına yol açar.

DİĞER RİSKLİ ALIŞKANLIKLAR

Araçta ışıkları açık bırakmak, radyo veya diğer elektrikli cihazları çalışır durumda unutmamak, özellikle kışın akünün hızlı boşalmasına sebep olur.

BAKIMLAR İHMAL EDİLMEMELİ

Kasa ve terminalde biriken toz, nem ve oksit tabakası, akünün kendiliğinden deşarj olmasına ve şarj verimliliğinin düşmesine neden olur.

SICAK VE SOĞUK HAVA ETKİSİ

Aşırı sıcak, aküdeki kimyasal süreçleri hızlandırarak plakaları yıpratır. Düşük sıcaklık ise akım iletimini azaltarak performansı düşürür.

Uzmanlar, kısa mesafeli yolculukları sınırlamayı, akü kasası ve terminalleri düzenli temizlemeyi, motor kapalıyken cihazları açık bırakmamayı ve şarj durumunu takip etmeyi öneriyor. Bu basit önlemler, akünün ömrünü yıllarca uzatabilir.

Kaynak: Haber Merkezi