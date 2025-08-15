Uzman Psikolog Sıcak Havada Uyuyabilmenin Tüyosunu Verdi
Yaz aylarının bunaltıcı sıcakları, birçok kişinin uykusuzluk sorunu yaşamasına neden oluyor. Uyku uzmanları ve psikologlar, sıcak gecelerde bile rahat bir uyku çekebilmek için uygulanabilecek basit yöntemleri paylaştı.
Uzmanlara göre, yatmadan önce ılık bir duş almak uykuyu kolaylaştırıyor. Yaygın inanışın aksine soğuk su, vücudun doğal soğuma mekanizmasını engelleyebiliyor.
ISI KAYBINI HIZLANDIRIYOR
Ilık duş ise kan dolaşımını destekleyerek vücudun ısı kaybını hızlandırıyor ve daha rahat uyumanıza yardımcı oluyor.
SICAK HAVADA UYUMAK DERT OLMAKTAN ÇIKIYOR
Psikolog Susie Redding, uyumadan yaklaşık bir saat önce odadaki ışıkların ve elektronik cihazların kapatılmasını tavsiye ediyor.
Bu uygulama, fazla ısı ve mavi ışığın uykuyu bozmasını önlüyor. Ayrıca, gece boyunca yeterli miktarda su tüketimi vücut ısısının dengelenmesini sağlayarak, sıcak havada bile konforlu bir uykuya katkıda bulunuyor.
