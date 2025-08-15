Sıcak Havalarda Pet Şişeden Su İçmek Kanseri Tetikliyor! Kritik Araştırma Yayımlandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çoğu tek kullanımlık şişe, polietilen tereftalat (PET) malzemeden üretiliyor. Hafif ve ucuz olan bu plastik, yüksek sıcaklıklara dayanacak şekilde tasarlanmamış durumda. Şişe ısındığında, plastik içindeki kimyasal bileşenler suya sızmaya başlıyor.

Çin’in Jinan Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı araştırma, güneşe maruz kalan PET şişelerden alkanlar, aldehitler ve alkoller gibi uçucu organik bileşikler (VOC) salındığını ortaya koydu. Özellikle n-heksadekan gibi bilinen kanserojenlerin de bulunduğu tespit edildi. Araştırmacılar, bu toksik maddelerin birikimli şekilde uzun vadede kanser riskini artırabileceğini vurguladı.

Isınan plastik, bisfenol-A (BPA) ve ftalatlar gibi hormonları etkileyebilen endokrin bozucu maddeleri de açığa çıkarabiliyor. Ayrıca toksik bir ağır metal olan antimon da salınabiliyor. Bu maddeler, hormon dengesizliği, bağışıklık sisteminde zayıflama ve kanser riskini artırabiliyor.

GÖRÜNMEYEN TEHLİKE

Suyun tadı veya kokusu değişmediği için risk fark edilmiyor. Mikro dozlarla vücutta biriken toksinler, zamanla ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Plastik şişelerdeki suyu aşırı ısınmadan saklayın. Doğrudan güneşe maruz kalan veya arabada unutulan şişelerden uzak durun.

Cam veya paslanmaz çelik şişeler tercih edin. Cam inert olduğundan suyla reaksiyona girmez, metal şişeler ise güvenli ve içeceğin sıcaklığını korur.

Tek kullanımlık şişeleri tekrar kullanmayın; yapısı bozulduğunda bakteri ve mikroorganizmalar hızla çoğalır.

