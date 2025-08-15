'Van'ın Müslüm Babası'! Müslüm Gürses'e Benzerliğiyle Hayrete Düşürüyor, Herkes Fotoğraf İçin Sıraya Giriyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Kıratlı Mahallesi’nde yaşayan 38 yaşındaki TIR şoförü Müslüm Tunç, arabesk müziğin efsane ismi merhum Müslüm Gürses’e olan benzerliğiyle görenleri şaşırtıyor. Saç stili, giyim tarzı, sesi ve yaşam biçimiyle ünlü sanatçıyı andıran Tunç, bu benzerlik nedeniyle 6 ay önce nüfusundaki "Saim" adını "Müslüm" olarak değiştirdi.

Çevresinde "Vanlı Müslüm" ve "Müslüm Baba" olarak tanınan Tunç, hem gündelik hayatında hem de uzun yolculuklarında Müslüm Gürses’in şarkılarını dinliyor, gittiği yerlerde kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmiyor. 3 Mart 2013’te hayatını kaybeden Gürses’in hatırasını yaşatmayı amaçlayan Tunç, bu benzerlikten büyük gurur duyduğunu söylüyor.

"BENZERLİK YAŞ İLERLEDİKÇE ARTTI"

Merhum sanatçıyı çocukluğundan beri çok sevdiğini belirten Tunç, "Yaşım ilerledikçe benzerliğim daha da belirginleşti. Herkes bana 'Müslüm' diye hitap ediyordu, ben de adımı resmen değiştirdim. Müslüm Baba’yı dinlemekten büyük keyif alıyorum. Beni görenler şaşırıyor, güzel tepkiler veriyor" dedi.

Uzun yolculuklarda sanatçının şarkılarının kendisine eşlik ettiğini dile getiren Tunç, sesinin birebir aynı olmadığını ancak mümkün olduğunca şarkılara eşlik etmeye çalıştığını söyledi.

"MÜSLÜM BABA’YI ARATMIYOR"

Tunç’un iş arkadaşı Kenan Bulut, onu ilk gördüğünde çok şaşırdığını belirterek, "Gerçekten Müslüm Gürses’e çok benziyor, hatta kendisini aratmıyor" dedi. İki yıldır Tunç ile arkadaşlık yaptığını söyleyen İbrahim Mutlu ise "İlk gördüğümde 'Müslüm Baba TIR’cılığa mı başladı?' diye düşündüm. Güzel şarkılar söylüyor, sohbetleriyle de Müslüm Baba’ya olan özlemimizi gideriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA