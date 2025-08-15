Ne Hap Ne Şurup! Stresi ve Depresyonu Ortadan Kaldırıyor: Beyne Resmen Format Atıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Moleküler Tanı Merkezi’nin yürüttüğü araştırmaya göre muz, içerdiği triptofan amino asidi sayesinde beyinde “mutluluk hormonu” olarak bilinen serotonine dönüşerek ruh hali üzerinde olumlu etki sağlıyor. Düzenli olarak tüketildiğinde ise yalnızca moralinizi yükseltmekle kalmıyor, aynı zamanda bağışıklık sistemini ve genel vücut sağlığını da destekliyor.

VİTAMİN VE MİNERAL DEPOSU

Bir muz, günlük C vitamini ihtiyacının yaklaşık yüzde 11’ini, sinir sistemi sağlığı için önemli olan B6 vitamininin ise yüzde 19’unu karşılıyor. Ayrıca potasyum ve magnezyum açısından zengin olan muz, kan basıncının dengelenmesine yardımcı oluyor. Avrupa Klinik Beslenme Dergisi’nde yayımlanan bir araştırma, magnezyumun ruh halini iyileştirmede etkili olduğunu doğruluyor. Büyük boy bir muz, yaklaşık 37 mg magnezyum içeriyor.

NASIL TÜKETİLMELİ?

Beslenme uzmanları, ideal fayda için günde 2-3 muz tüketilmesini tavsiye ediyor. Ancak kilo kontrolü yapan kişilere, bu miktarı haftada 2-3 adet ile sınırlandırmaları öneriliyor.

