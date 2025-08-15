Kilo Vermek İsteyenler İçin En Kalorisiz 10 Gıda Açıklandı

Kilo vermek isteyenler için düşük kalorili ve besleyici gıdalar, hem formu korumada hem de sağlıklı beslenmede önemli rol oynuyor.

Kilo Vermek İsteyenler İçin En Kalorisiz 10 Gıda Açıklandı
Uzmanlar, 100 kalorinin altında kalan yiyeceklerin tok tutma özelliğiyle diyet listelerinde mutlaka yer alması gerektiğini belirtiyor. Kalorisi en az yiyecekler araştırılıyor. İşte hem lezzetli hem de kalori açısından masum 10 besin

Kilo Vermek İsteyenler İçin En Kalorisiz 10 Gıda Açıklandı - Resim : 1

1. Salatalık – 16 kcal (100 g)
%95’i sudan oluşan salatalık, vücudu hem nemlendirir hem de arındırır. Yaz aylarının vazgeçilmez atıştırmalığıdır.

2. Kabak – 24 kcal (100 g)
Düşük kalorili ve hafif bir sebze olan kabak, buharda veya ızgarada kısa sürede pişirilerek tüketilebilir.

3. Dolmalık Biber – 27 kcal (100 g)
C vitamini deposu olan dolmalık biber, salatalara renk ve tat katar, tek başına da sağlıklı bir atıştırmalık olarak tercih edilebilir.

4. Çilek – 32 kcal (100 g)
Antioksidan bakımından zengin çilek, bağışıklığı destekler ve metabolizmayı hızlandırır.

Kilo Vermek İsteyenler İçin En Kalorisiz 10 Gıda Açıklandı - Resim : 2

5. Havuç – 41 kcal (100 g)
Beta-karoten açısından güçlü bir kaynak olan havuç, göz sağlığına iyi gelir. Çiğ ya da fırınlanmış olarak tüketilebilir.

6. Greyfurt – 42 kcal (100 g)
“Yağ yakıcı” meyveler arasında sayılan greyfurt, kan şekerini dengeler ve iştah kontrolüne yardımcı olur.

7. Portakal – 47 kcal (100 g)
C vitamini yönünden zengin portakal, metabolizmayı hızlandırır ve bağışıklığı güçlendirir.

8. Elma – 52 kcal (100 g)
Lif içeriğiyle uzun süre tok tutar, aynı zamanda doğal detoks etkisi sağlar.

9. Şekersiz Doğal Yoğurt – 60-70 kcal (100 g)
Protein ve probiyotik açısından zengin yoğurt, sindirim sistemini destekler.

10. Haşlanmış Yumurta – 68 kcal (1 adet)
Yüksek protein içeriğiyle kas kütlesini korur, uzun süre tokluk sağlar.

