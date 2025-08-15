Konuşmamaya Yeminli Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor: Ağızlarından Zorla Laf Alınıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzman astrolog Lyudmila Bulgakova, en az konuşan ve iletişimde mesafeli duran burçları sıraladı. Bu burçların ağzından bir kelime alabilmek resmen büyük bir eziyete dönüşüyor. İşte o burçlar...

BAŞAK BURCU

Başak burçları genellikle mantıklı ve ölçülü bir iletişim tarzına sahip. Ancak bir kişiden hoşlanmadıklarında ya da onunla ortak ilgi alanı bulamadıklarında diyaloglarını minimuma indiriyorlar. Bu durumlarda, sadece “evet” ya da “hayır” gibi kısa yanıtlarla yetinebiliyor, hatta tamamen susmayı seçebiliyorlar.

AKREP BURCU

Gizlilikten yana olan Akrepler, özel hayatlarını kimseyle kolay kolay paylaşmıyor. Yakın çevrelerinin dışında kalan kişilerle ise mümkün olduğunca mesafeli iletişim kuruyorlar. Çoğu zaman kısa konuşmalarla yetinip, sessizliklerini korumayı tercih ediyorlar.

OĞLAK BURCU

Zodyak’ın en çalışkan burçlarından Oğlaklar, enerjilerini işlerine ve önemli gördükleri hedeflere yönlendiriyor. İş dışında kalan, özellikle de kendilerine dayatılan sohbetlere karşı ilgisiz kalabiliyorlar. Bu nedenle gereksiz gördükleri konuşmalarda suskunluklarını bozmuyorlar.