Konuşmamaya Yeminli Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor: Ağızlarından Zorla Laf Alınıyor

Astroloji meraklılarına göre, her burcun iletişim tarzı farklılık gösteriyor. Kimi burçlar sosyal ilişkilerde açık ve konuşkan tavırlarıyla öne çıkarken, bazıları ise sessizliği tercih ediyor.

Baybars Ergün Baybars Ergün
Son Güncelleme:
Uzman astrolog Lyudmila Bulgakova, en az konuşan ve iletişimde mesafeli duran burçları sıraladı. Bu burçların ağzından bir kelime alabilmek resmen büyük bir eziyete dönüşüyor. İşte o burçlar...

Konuşmamaya Yeminli Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor: Ağızlarından Zorla Laf Alınıyor - Resim : 1

BAŞAK BURCU

Başak burçları genellikle mantıklı ve ölçülü bir iletişim tarzına sahip. Ancak bir kişiden hoşlanmadıklarında ya da onunla ortak ilgi alanı bulamadıklarında diyaloglarını minimuma indiriyorlar. Bu durumlarda, sadece “evet” ya da “hayır” gibi kısa yanıtlarla yetinebiliyor, hatta tamamen susmayı seçebiliyorlar.

AKREP BURCU

Gizlilikten yana olan Akrepler, özel hayatlarını kimseyle kolay kolay paylaşmıyor. Yakın çevrelerinin dışında kalan kişilerle ise mümkün olduğunca mesafeli iletişim kuruyorlar. Çoğu zaman kısa konuşmalarla yetinip, sessizliklerini korumayı tercih ediyorlar.

Konuşmamaya Yeminli Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor: Ağızlarından Zorla Laf Alınıyor - Resim : 2

OĞLAK BURCU

Zodyak’ın en çalışkan burçlarından Oğlaklar, enerjilerini işlerine ve önemli gördükleri hedeflere yönlendiriyor. İş dışında kalan, özellikle de kendilerine dayatılan sohbetlere karşı ilgisiz kalabiliyorlar. Bu nedenle gereksiz gördükleri konuşmalarda suskunluklarını bozmuyorlar.

Son Güncelleme:
