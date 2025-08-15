Her İki Üründen Biri Zehirli Çıktı! Pestisit Felaketi Zeka Geriliği ve Otizme Yol Açıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tarımsal üretimde kullanılan pestisitler, ürünleri korusa da sağlığa etkileriyle endişe yaratıyor. Yanlış veya yoğun kullanım, anne karnındaki bebeklerden çocuklara ve yetişkinlere kadar herkes için risk oluşturuyor. Greenpeace’in İstanbul’da gerçekleştirdiği araştırma ise durumun boyutunu gözler önüne serdi. Araştırmada incelenen gıdaların yarısından fazlasında pestisit kalıntısına rastlandı. Uzmanlar, bu maddelerin çocuklarda zeka geriliği, davranış bozukluğu ve otizme yol açabileceği uyarısında bulundu.

Türkiye’den Avrupa’ya ihraç edilen pek çok ürün geçmişte pestisit, aflatoksin ve salmonella kalıntıları nedeniyle geri gönderilmişti. Yılbaşından bu yana Avrupa Birliği, Türkiye kaynaklı birçok ürün için uyarı bildirimi yaptı. Denetimler, iç piyasada tüketilen gıdalarda da benzer kalıntıların bulunduğunu ortaya koydu.

İSTANBUL’DAKİ ÜRÜNLERİN YARISINDAN FAZLASINDA PESTİSİT

Greenpeace tarafından hazırlanan rapora göre, İstanbul’daki market ve semt pazarlarından alınan 155 gıdanın 95’inde birden fazla pestisit kalıntısına rastlandı. Araştırma, özellikle 6 yaş altındaki çocukların bu maddelere maruz kalmasının zeka geriliği, davranış bozukluğu, dikkat eksikliği, hiperaktivite ve otizm gibi sorunlara yol açabileceğini gösterdi.

"ZEKA GERİLİĞİ VE OTİZME NEDEN OLUYOR"

Türk Pediatri Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Kıykım, pestisitlerin çocuklarda beyin gelişimini olumsuz etkilediğini, kalıcı zeka geriliğine neden olabileceğini belirtti. Ayrıca bu maddelerin dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve otizm belirtilerine yol açabileceğini vurguladı.

PESTİSİT MEYVE VE SEBZELERDEN NASIL TEMİZLENEBİLİR?

Kıykım, meyve ve sebzelerin bol suyla yıkanması ve mümkünse karbonatlı suda bekletilmesini önerdi. Ancak pestisitlerin bitki büyüme döneminde uygulandığını hatırlatarak, "Dış kabuktaki kalıntıların bir kısmını temizlemek mümkün olsa da, ürünün içine işlemiş pestisiti suyla tamamen arındırmak maalesef mümkün değil" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi