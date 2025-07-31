Bu Sebze ve Meyvelerde Pestisit Yok! En Temiz 4 Besin Açıklandı

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Tarımsal üretimde kullanılan pestisitler son dönemlerde halk sağlığı açısından sıkça tartışılan konular arasında yer alıyor. Özellikle meyve ve sebzelerde kalıntı olarak kalan bu kimyasalların insan sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkileri endişe yaratırken, yapılan araştırmalar en az pestisit içeren dört besini ortaya koydu.

KALINTILAR SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR

Tarlada verimi artırmak ve zararlıları uzaklaştırmak amacıyla kullanılan pestisitler, yetersiz yıkama veya soyma işlemleriyle birlikte sofralara kadar ulaşabiliyor. Uzmanlara göre bu kimyasallar; sinir sistemi hastalıkları, hormonal bozukluklar, bağışıklık zayıflığı ve solunum yolu rahatsızlıkları gibi birçok ciddi sağlık sorununa neden olabiliyor. Hatta bazı bilimsel çalışmalar, uzun süreli pestisit maruziyetinin kanser, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklarla ilişkili olabileceğini gösteriyor.

DAHA GÜVENLİ TÜKETİM İÇİN NE YAPMALI?

Uzmanlar, pestisit kalıntılarını azaltmak için sebze ve meyvelerin mutlaka bol suyla ve ovalayarak yıkanması gerektiğini vurguluyor. Kabuğu soyulabilen ürünlerde ise kabuğun tamamen temizlenmesi öneriliyor. Elma, armut, salatalık, patates, avokado, lahana ve marul gibi gıdalar bu kategoriye giriyor.

Et ürünlerinde de pestisit kalıntısı görülebileceğine dikkat çeken uzmanlar, etin üzerindeki yağ tabakasının ve derisinin temizlenmesini öneriyor. Ayrıca karbonatlı ya da sirkeli suyla yıkamak da kalıntı riskini azaltmanın etkili yollarından biri olarak öne çıkıyor.

EN TEMİZ 4 GIDA BELLİ OLDU

Yapılan analizlerde pestisit kalıntısı en düşük olan dört besin öne çıktı. Avokado, kuşkonmaz, lahana ve soğan, zararlı kalıntı oranı en düşük gıdalar olarak dikkat çekti. Bu dört sebze ve meyve, hem besleyici değerleri hem de güvenli tüketim açısından listenin en üst sıralarında yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi