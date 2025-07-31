Taze Mısırı Seçmenin Altın Kuralı Ortaya Çıktı: Meğer Süt Gibi Mısır Böyle Oluyormuş

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Yaz aylarının serinletici ve doyurucu lezzetlerinden biri olan süt mısırını pazarda ya da markette seçmek sanıldığından daha dikkat ister. Tazeliğini görüntüsünden, kokusundan ve sapının renginden anlayabileceğiniz mısırı doğru seçmek, lezzetli bir sofranın da anahtarı olabilir.

KABUK RENGİ VE YAPISI ÖNEMLİ

Taze mısırın kabuğu canlı yeşil renkte ve hafif nemli olur. Kurumuş ya da sararmış kabuklar, ürünün uzun süredir beklediğini ve lezzetinin azaldığını gösterir. Mısırın tüm yüzeyini sıkıca saran kabuklar ise tazeliğin en net göstergelerinden biridir.

TANELER DİZİLİ VE PARLAK OLMALI

Mısırın taneleri parlak ve canlı bir görünüme sahipse, bu onun taze ve sulu olduğunu gösterir. Donuk ya da buruşmuş taneler ise mısırın lezzetini kaybettiğine işaret eder. Ayrıca tanelerin düzgün sıralanmış ve birbirine yakın olması da kaliteyi artıran bir detaydır.

KOKUSUYLA FARKINI GÖSTERİR

Taze mısır genellikle hafif tatlı ve doğal bir kokuya sahiptir. Eğer mısırdan ekşimsi ya da ağır bir koku alıyorsanız, bu bozulmaya başladığının işaretidir.

KOÇAN VE BOYUT DA ÖNEMLİ

Koçanını kontrol ettiğinizde, içindeki taneler dolgun ama aşırı yumuşak olmamalıdır. Orta sertlikte, sık dokulu bir mısır en ideal olandır. Ayrıca aşırı büyük mısırlar genellikle daha sert ve az tatlı olurken, orta boy mısırlar hem tatlı hem de daha yumuşak bir dokuya sahiptir.

SAP RENGİNE BAKMADAN GEÇMEYİN

En önemli ipuçlarından biri de mısırın sapında gizli. Sapı yeşil ve hafif nemli olan mısır, henüz tarladan yeni gelmiş demektir. Kurumuş ve kahverengiye dönmüş saplar ise mısırın bir süredir beklediğine ve tazeliğini kaybettiğine işaret eder.

Kaynak: Haber Merkezi