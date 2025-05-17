43 Yıllık Ziraat Mühendisi Açıkladı: Meyve ve Sebzelerin Üzerinde Pestisit Kalıntısı Böyle Görünüyor

Tarladan sofraya uzanan yolda sebze ve meyvelerin en büyük tehditlerinden biri olan pestisit kalıntıları, artık sadece uzmanların değil vatandaşların da yakın takibinde. Tarım ilaçlarının ürünler üzerinde nasıl göründüğü ise merak konusu haline geldi. Peki, pestisit kalıntısı çıplak gözle fark edilebilir mi?

PESİTİST NEDİR VE NEDEN KALINTI BIRAKIR?

Zararlı böcek, mantar ve mikroorganizmalara karşı tarımda yaygın şekilde kullanılan pestisitler, çoğu zaman ürünlerin üzerinde kalıntı bırakabiliyor. Yıkamak ya da durulamak, bu kalıntıların tamamen temizlenmesini her zaman sağlamıyor. Bu da tüketici sağlığı açısından ciddi endişelere yol açıyor.

PESİTİST KALINTISI MEYVE VE SEBZELERDE NASIL ANLAŞILIR?

Pestisit kalıntısını çıplak gözle anlamak her zaman mümkün olmasa da bazı belirtiler dikkatle incelendiğinde ipuçları verebilir:

Aşırı Parlaklık: Doğal parlaklığın ötesinde bir yüzey ışıltısı varsa, bu durum pestisit ya da mum kaplama belirtisi olabilir.

Yapışkanlık ya da Kayganlık: Ürünün yüzeyinde normal dışı bir yapışkanlık hissediliyorsa, bu kimyasal kalıntıya işaret edebil

Uzun Süre Bozulmadan Dayanma: Doğal olmayan şekilde geç çürüyen sebze ve meyveler, yüzeylerinde koruyucu madde barındırıyor olabilir.

Beyazımsı Tabaka: Bazı pestisit türleri kuruduğunda hafif beyaz bir tabaka bırakabilir. Ancak bu görüntü doğal mineral kalıntılarıyla da karıştırılabilir.

TÜKETİCİ NE YAPMALI?

Uzmanlar, pestisit kalıntılarından korunmak için sebze ve meyvelerin bol suyla yıkanmasını, mümkünse sirkeli suyla bekletilmesini öneriyor. Özellikle kabuklu ürünlerde bu uygulamalar oldukça etkili olabilir. Ayrıca, organik ürün tercih etmek veya yerel üreticilerden alışveriş yapmak da maruziyeti azaltabilir.

Görünürde masum duran bir meyve ya da sebze, yüzeyinde sağlığı tehdit eden kalıntılar taşıyor olabilir. Bu nedenle hem bilinçli alışveriş yapmak hem de temizlik konusunda özen göstermek büyük önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi