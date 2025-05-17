ABD'li Ünlü Doktor Açıkladı: Beyin Yaşlanmasını Sadece Bu 2 Gıda Önlüyor

Amerikalı doktor Karan Rajan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, bu iki gıda, yaşa bağlı zihinsel gerilemeye karşı güçlü bir savunma oluşturuyor. Uzun süreli zihinsel performans ve hafıza için bu besinlerin düzenli tüketimi öneriliyor.

YABAN MERSİNİ VE KURUYEMİŞ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Uzmanlara göre, yaban mersini içerisindeki polifenoller, kuruyemişlerde bulunan omega-3 yağ asitleriyle sinerji oluşturarak beyindeki yaşlanma belirtilerini yavaşlatıyor. Bu birliktelik, bilişsel bozukluklara ve unutkanlığa karşı koruyucu bir etkide bulunuyor.

Yaban mersini, içerdiği güçlü antioksidanlar sayesinde vücutta serbest radikallerin zararını azaltıyor, böylece iltihap seviyelerini düşürüyor ve nörolojik hastalıklara karşı bir kalkan görevi görüyor. Özellikle kısa süreli hafızanın desteklenmesinde etkili olduğu biliniyor.

Ceviz gibi kuruyemişler ise E vitamini açısından zengin olmaları sayesinde sinir hücrelerini oksidatif stresten koruyor, inflamasyonu azaltıyor ve beyin dokusunun sağlığını destekliyor.

Bu iki besini günlük beslenmenize eklemek, yalnızca zihinsel berraklığı artırmakla kalmaz, aynı zamanda ileri yaşlarda karşılaşılabilecek hafıza sorunlarını da geciktirmeye yardımcı olabilir.

ZİHİN SAĞLIĞINI DESTEKLEYEN DİĞER BESİNLER NELERDİR?

Sağlıklı bir beyin için doğru beslenmenin yanı sıra düzenli fiziksel hareket de oldukça önemlidir. Kalp sağlığına iyi gelen besinler, aynı zamanda beyin için de faydalıdır. Uzmanlar, aşağıdaki gıdaların bilişsel işlevleri desteklediğini vurguluyor:

Yeşil yapraklı sebzeler: Ispanak, lahana ve brokoli gibi sebzeler, içerdiği vitamin ve minerallerle beyin fonksiyonlarını destekler.

Yağlı balıklar: Somon, uskumru ve ringa balığı gibi omega-3 açısından zengin balıklar sinir hücrelerini korur.

Meyveler: Özellikle yaban mersini ve çilek gibi meyveler hafıza üzerinde olumlu etkiler sağlar.

İçecekler: Kahve ve çayda bulunan kafein ve antioksidanlar, dikkat ve konsantrasyonu artırabilir.