19 Litrelik Damacanalarda Neden Kulp Bulunmaz? Nedenini Duyunca Hak Vereceksiniz

Damacanalarda neden kulp olmadığını merak edenler için şaşırtıcı gerçek ortaya çıktı.

19 Litrelik Damacanalarda Neden Kulp Bulunmaz? Nedenini Duyunca Hak Vereceksiniz

Günlük hayatın vazgeçilmezi olan içme sularında 5 ya da 10 litrelik şişelerde kulp bulunması oldukça yaygın bir durum. Bu kulplar, taşıma kolaylığı sağladığı için kullanıcılar tarafından da oldukça pratik bulunuyor. Ancak iş 19 litrelik damacanalara gelince işler değişiyor. Daha ağır olmalarına rağmen bu büyük su kaplarında kulp yer almıyor. Peki, neden?

TAŞIMA KOLAYLIĞI YERİNE HİJYEN ÖNEMLİ

Damacanalarda kulp olmamasının ilk nedeni olarak hijyen gösteriliyor. Uzmanlara göre, kulp gibi girintili ve çıkıntılı yapılar, bakterilerin barınması için daha elverişli alanlar oluşturuyor. Oysa damacanalar, defalarca yeniden dolum yapılan ve birçok evde ya da iş yerinde elden ele geçen ürünler arasında yer alıyor. Bu nedenle yüzeylerinin pürüzsüz ve kolay temizlenebilir olması büyük önem taşıyor.
Kulp eklendiğinde ise hem üretim sonrası temizlik zorlaşıyor hem de sterilizasyonun tam anlamıyla sağlanması güçleşiyor. Bu da hijyen açısından ciddi bir risk oluşturabiliyor.

19 Litrelik Damacanalarda Neden Kulp Bulunmaz? Nedenini Duyunca Hak Vereceksiniz - Resim : 1

ÜRETİM MALİYETİ DE BÜYÜK ETKEN

Kulp eksikliğinin bir diğer nedeni ise ekonomik boyut. Kulp tasarımı, şişelerin üretim kalıplarının değiştirilmesini, ekstra plastik kullanılmasını ve üretim sürecinin daha karmaşık hale gelmesini gerektiriyor. Tüm bunlar ise üretim maliyetlerini artırıyor. Üreticiler de maliyetleri düşük tutmak ve seri üretimi kolaylaştırmak adına kulpsuz tasarımı tercih ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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