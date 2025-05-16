2025 Kurban Bayramı Arife Günü Resmi Tatil mi? Arife Günü Yarım Gün mü, Tam Gün mü Tatil?

Kurban Bayramı yaklaşırken, bayram öncesi hazırlıklarını planlayan milyonlarca vatandaş 2025 yılı Kurban Bayramı arifesinin hangi güne denk geldiğini merak ediyor. Özellikle çalışanlar için arife gününün resmi tatil olup olmadığı ve izin planlamasının nasıl yapılacağı önemli bir konu haline geldi. Peki, 2025 Kurban Bayramı arifesi ne zaman? Arife günü resmi tatil mi? Arife günü yarım gün mü, tam gün mü tatil? İşte detaylar...

2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı takvime göre 2025 yılında Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayramın ilk günü 6 Haziran olarak belirlenirken, kurban ibadetinin gerçekleştirileceği bu özel günler için hazırlıklar da bayramdan bir gün önce, arife günü başlıyor.

2025 KURBAN BAYRAMI ARİFESİ HANGİ GÜN?

2025 yılında Kurban Bayramı arifesi 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Arife günü, hem dini açıdan hem de tatil planlaması bakımından büyük önem taşıyor. Bu özel gün, kurban ibadetinin habercisi olarak kabul ediliyor.

ARİFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ? ARİFE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ, TAM GÜN MÜ TATİL?

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre arife günü kamu çalışanları için yarım gün tatil olarak kabul ediliyor. Kamu kurumlarında öğleden sonra mesai yapılmıyor. Özel sektör çalışanları için ise durum çalışılan kuruma göre değişiklik gösterebiliyor. Bazı özel işletmeler tam gün çalışırken, bazıları yarım gün veya tam gün izin uygulayabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi