Bugün Zehirli İnsanlara Karşı Dikkat Edilmesi Gereken 3 İşaret

Bu enerji, aynı zamanda “enerji vampiri” olarak bilinen, başkalarının motivasyonunu ve moralini tüketen zehirli kişilerin de ilgisini çekebilir.

Astrologlara göre, bugün tüm burçların dikkatli olması gerekiyor fakat üç burç, bu tehlikeyle daha yoğun şekilde karşı karşıya kalacak. İşte dikkatli olması gereken 3 burç...

KOÇ BURCU

Doğal liderlik özellikleri ve bitmeyen enerjileriyle dikkat çeken Koçlar, genellikle çevresinde kıskançlık uyandırır. Bugün ise özellikle iş ortamında, yeteneklerini kıskanan kişilerden gelecek olumsuz tavırlara karşı temkinli olmaları gerekiyor.

İKİZLER BURCU

Hayatın birçok alanında şanslı olan İkizler, farkında olmadan kıskanç bakışların hedefi olabilir. Bugün çevrelerindeki birinin kötü niyetini açıkça fark edebilirler. Karşılarındaki kişilerin niyetini doğru okumaları, olası gerilimleri önlemeleri açısından kritik olacak.

AKREP BURCU

Güçlü sezgileri ve stratejik zekâsıyla tanınan Akrepler, bu kez beklenmedik bir şekilde “enerji vampirlerinin” hedefi olabilir. Tehlike, en yakınlarından, hatta aile bireyleri ya da uzun süredir tanıdıkları dostlarından gelebilir. Bu nedenle, bugün samimi görünen her yaklaşımı dikkatle değerlendirmeleri tavsiye ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi