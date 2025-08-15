İstanbul'un Göbeğinde Ağızları Açık Bırakan İş İlanı: Görenler İnanamadı! "Nazlanan Aramasın"

Beylikdüzü’nde verilen iş ilanı, ağır iş yükü ve uzun çalışma saatleriyle sosyal medyada gündem oldu. Çimento taşımaktan çay servisine kadar birçok işi yapacak çalışana 35 bin lira maaş teklif edilirken, ilana eklenen "Nazlanan aramasın" notu dikkat çekti.

İstanbul'un Göbeğinde Ağızları Açık Bırakan İş İlanı: Görenler İnanamadı! "Nazlanan Aramasın"
İstanbul Beylikdüzü’nde bir iş yerinin verdiği iş ilanı, hem şartları hem de çalışandan beklenen görevler nedeniyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İlanda, 'ağır nalbur işi' olarak tanımlanan pozisyon için çalışacak kişinin toplam 66 saat çalışması isteniyor.

Üstelik iş tanımında yer alan görevler, 50 kiloluk çimento çuvallarını taşımaktan çay servisine, depo düzenlemeden kepçe yıkamaya kadar uzanıyor. Yemek ve yol imkanı sunulmayan iş için maaş 35 bin lira olarak belirtilirken, ilana eklenen 'Nazlanacak olan adam aramasın' notu ise tepki çekti.

GÜNDE 11 SAAT, HAFTADA 66 SAAT ÇALIŞMA

'Ağır nalbur işi' olarak tanımlanan pozisyon için verilen ilana göre, çalışacak kişinin sabah 07.30’dan akşam 18.30’a kadar, haftada 6 gün çalışması gerekiyor. Bu da haftalık toplam 66 saat mesai anlamına geliyor.

ÇEŞİTLİ VE AĞIR İŞLER LİSTEDE

İş tanımında çalışandan yapılması beklenenler şu şekilde sıralandı:

50 kiloluk çimento indirme ve bindirme

Kum çuvallama ve torbaları makineyle dikme

Depoyu düzenleme, temizleme ve süpürme

Ürünlere hakim olma, sahayı temiz tutma

Haftada bir kepçe yıkama ve yağlama

Ofis temizliği ve bulaşık yıkama

Çay, çorba servisi

YEMEK VE YOL YOK, 35 BİN LİRA MAAŞ VAR

İşveren, yemek ve yol masraflarını karşılamayacağını belirtirken, tüm bu işler karşılığında başlangıç maaşı olarak 35 bin lira önerdi.

"NAZLANACAK OLAN ARAMASIN" NOTU TEPKİ ÇEKTİ

İlanda ayrıca, "Nazlanacak olan adam aramasın. Fuzuli muhabbet için kimse aramasın" notu da yer aldı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, ilan yoğun yorum ve eleştiri aldı.

