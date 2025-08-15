Yeni Aldığınız Kıyafetleri Giymeden Önce 2 Kez Düşünün: Sağlığı Resmen Tehdit Ediyor

Yeni aldığınız kıyafetler tertemiz gibi görünse de uzmanlar, ilk kez giymeden önce mutlaka yıkanması gerektiğini vurguluyor. Bunun nedeni sadece hijyen değil; üretim sürecinde kullanılan kimyasallar da cilt sağlığı için risk oluşturabiliyor.

Baybars Ergün Baybars Ergün
Son Güncelleme:
Yeni Aldığınız Kıyafetleri Giymeden Önce 2 Kez Düşünün: Sağlığı Resmen Tehdit Ediyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Giysiler, kırışmaması, yumuşak kalması, uzun taşımaya dayanıklı olması ve renklerinin canlı görünmesi için birçok kimyasal maddeyle işleniyor. Azoanilin boyaları özellikle parlak sentetik kumaşlarda kullanılıyor ve alerjik reaksiyonlara, cilt döküntülerine yol açabiliyor. Formaldehit gibi diğer kimyasallar ise kırışmayı azaltmak için ekleniyor, ancak ciltte tahrişe neden olabiliyor. Bu kimyasallar özellikle polyester ve akrilik ürünlerde kumaşta kalabiliyor.

Çevre bilimleri profesörü Dr. Glenn Morrison, “Bazı boyalar liflere tam bağlı olmadığı için cilde geçebilir ve tahrişe sebep olabilir” diyor. Ayrıca formaldehit, nemli koşullarda taşınan giysilerde küf oluşumunu engellemek için de kullanılıyor. Tek bir yıkama bu maddeleri tamamen yok etmese de, miktarını ciddi ölçüde azaltıyor.

Yeni Aldığınız Kıyafetleri Giymeden Önce 2 Kez Düşünün: Sağlığı Resmen Tehdit Ediyor - Resim : 1

BAKTERİ VE MİKROP TEHLİKESİ

Kıyafetleriniz fabrikanın ardından birçok kişi ve yüzeyle temas ediyor. Soyunma odaları, bakteri, mantar ve bitler için üreme alanı olabilir. Araştırmalar, cilt enfeksiyonlarına yol açabilen Staphylococcus aureus bakterisinin giysilerde bulunabileceğini gösteriyor. Dermatologlar, ciltte çizik veya kesik varsa enfeksiyon riskinin arttığını belirtiyor. Basit bir yıkama, bu potansiyel tehlikeleri ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor.

Yeni Aldığınız Kıyafetleri Giymeden Önce 2 Kez Düşünün: Sağlığı Resmen Tehdit Ediyor - Resim : 2

YENİ KIYAFETLER NASIL YIKANMALI?


Etiketi okuyun: Üretici talimatlarına uymak önemli.

Ayrı yıkayın: Renklerin akmasını önlemek için yeni giysileri ilk yıkamada ayrı veya benzer renklerle yıkayın.

Çocuk giysileri: Bebek kıyafetleri hassas ciltleri korumak için mutlaka yıkanmalı; parfümsüz ve hipoalerjenik deterjanlar tercih edilmeli.

İkinci el ürünler: Kullanılmış giysiler veya ikinci el ürünler, önce yıkanmalı veya kuru temizleme yapılmalı.

Uzmanlar, yeni kıyafetleri giymeden önce yıkamanın hem cilt sağlığı hem de olası alerjik reaksiyonların önüne geçmek için basit ama etkili bir adım olduğunu hatırlatıyor.

Sıcak Havalarda Pet Şişeden Su İçmek Kanseri Tetikliyor! Kritik Araştırma YayımlandıSıcak Havalarda Pet Şişeden Su İçmek Kanseri Tetikliyor! Kritik Araştırma YayımlandıYaşam

Yatağınızdaki Sarı Lekeleri 5 Dakikada Uçuruyor! Deneyen Gözlerine İnanamıyorYatağınızdaki Sarı Lekeleri 5 Dakikada Uçuruyor! Deneyen Gözlerine İnanamıyorYaşam

Etiketler
Çamaşır Çamaşır Makinesi
Son Güncelleme:
İstanbul'un Göbeğinde Ağızları Açık Bırakan İş İlanı: Görenler İnanamadı! "Nazlanan Aramasın" İstanbul'un Göbeğinde Ağızları Açık Bırakan İş İlanı
Sıcak Havalarda Pet Şişeden Su İçmek Kanseri Tetikliyor! Kritik Araştırma Yayımlandı Sıcak Havalarda Pet Şişeden Su İçmek Kanseri Tetikliyor! Kritik Araştırma Yayımlandı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Neşteri Vurdu: 107 Ürün Hakkında Toplatılma Kararı! 107 Ürün Hakkında Toplatılma Kararı!
Sadio Mane Transferini Resmen Duyurdular! Havalimanı Dolup Taşacak: Hayırlı Uğurlu Olsun Sadio Mane Transferini Resmen Duyurdular!
ÇOK OKUNANLAR
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Tarihi Galibiyet! UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi, Bakın Türkiye Kaçıncı Sıraya Yükseldi? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi
Aşiret Düğünüyle Düşmanları Çatlatmıştı... Aleyna Dalveren'in 4 Aylık Evliliği Bitiyor! '5 Kiloluk Altınımı Geri Ver' Aleyna Dalveren'in 4 Aylık Evliliği Bitiyor!
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Gözaltına Alındı: 44 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Beyoğlu Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
AKP'ye Geçince Tebrik Etti Ama... Onlar Unutsa da Arşiv Unutmadı! AKP'li Seda Sarıbaş ile Özlem Çerçioğlu Gerginliği Gündemde AKP'ye Geçince Tebrik Etti Ama... Onlar Unutsa da Arşiv Unutmadı
Skandal Tekrarlandı! Bakanlık İfşa Etti: Aynı Markadan Yine Domuz Eti Çıktı Skandal Tekrarlandı! Bakanlık İfşa Etti: Aynı Markadan Yine Domuz Eti Çıktı