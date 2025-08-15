Yeni Aldığınız Kıyafetleri Giymeden Önce 2 Kez Düşünün: Sağlığı Resmen Tehdit Ediyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Giysiler, kırışmaması, yumuşak kalması, uzun taşımaya dayanıklı olması ve renklerinin canlı görünmesi için birçok kimyasal maddeyle işleniyor. Azoanilin boyaları özellikle parlak sentetik kumaşlarda kullanılıyor ve alerjik reaksiyonlara, cilt döküntülerine yol açabiliyor. Formaldehit gibi diğer kimyasallar ise kırışmayı azaltmak için ekleniyor, ancak ciltte tahrişe neden olabiliyor. Bu kimyasallar özellikle polyester ve akrilik ürünlerde kumaşta kalabiliyor.

Çevre bilimleri profesörü Dr. Glenn Morrison, “Bazı boyalar liflere tam bağlı olmadığı için cilde geçebilir ve tahrişe sebep olabilir” diyor. Ayrıca formaldehit, nemli koşullarda taşınan giysilerde küf oluşumunu engellemek için de kullanılıyor. Tek bir yıkama bu maddeleri tamamen yok etmese de, miktarını ciddi ölçüde azaltıyor.

BAKTERİ VE MİKROP TEHLİKESİ

Kıyafetleriniz fabrikanın ardından birçok kişi ve yüzeyle temas ediyor. Soyunma odaları, bakteri, mantar ve bitler için üreme alanı olabilir. Araştırmalar, cilt enfeksiyonlarına yol açabilen Staphylococcus aureus bakterisinin giysilerde bulunabileceğini gösteriyor. Dermatologlar, ciltte çizik veya kesik varsa enfeksiyon riskinin arttığını belirtiyor. Basit bir yıkama, bu potansiyel tehlikeleri ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor.

YENİ KIYAFETLER NASIL YIKANMALI?



Etiketi okuyun: Üretici talimatlarına uymak önemli.

Ayrı yıkayın: Renklerin akmasını önlemek için yeni giysileri ilk yıkamada ayrı veya benzer renklerle yıkayın.

Çocuk giysileri: Bebek kıyafetleri hassas ciltleri korumak için mutlaka yıkanmalı; parfümsüz ve hipoalerjenik deterjanlar tercih edilmeli.

İkinci el ürünler: Kullanılmış giysiler veya ikinci el ürünler, önce yıkanmalı veya kuru temizleme yapılmalı.

Uzmanlar, yeni kıyafetleri giymeden önce yıkamanın hem cilt sağlığı hem de olası alerjik reaksiyonların önüne geçmek için basit ama etkili bir adım olduğunu hatırlatıyor.