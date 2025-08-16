Benzin Fiyatı Neden Bu Kadar Cep Yakıyor? Prof. Kara Anlattı
Prof. Dr. Hakan Kara, Türkiye'deki benzin fiyatlarının dünya ortalamasına yakın olmasına rağmen neden bu kadar cep yaktığını anlattı. Kara'ya göre bunun en temel nedeni gelir eşitsizliği ve düşük alım gücü.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Global Petrol Prices verilerine göre Türkiye’de benzinin litre fiyatı 1,26 dolar seviyesinde seyrediyor. Bu fiyat, 1,29 dolar olan dünya ortalamasına oldukça yakın.
Ancak vatandaşlar bu fiyatları yüksek buluyor. Prof. Dr. Hakan Kara, bu durumun nedenlerini gelir seviyesi ve servet dağılımındaki eşitsizliklere bağladı.
'BİZ NEDEN HİSSETMİYORUZ?'
Kara, X hesabından yaptığı paylaşımda, fiyatların yüksek algılanmasının ardındaki sebepleri şu şekilde açıkladı:
"2024 itibarıyla Türkiye'nin kişi başı milli geliri dünya ortalamasının yüzde 13 üzerinde. Biz neden hissedemiyoruz diye çok soru gelmiş. Birincisi, dünya ortalamasına yakınız ama dünyada ortalama gelir yüksek değil. İkinci nedeni gelir ve servet dağılımının bozulmuş olması."
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: