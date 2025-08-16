Neden Olmasın Diyerek Başladı, Bir İlke İmza Attı: Kendi İşinin Patronu Oldu, Şimdi 15 Çalışanı Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bayburt’un Demirözü ilçesinde yaşayan Ziraat Mühendisi Emine Çetrez, önce mısır yetiştiriciliği ile başladığı tarım serüvenini çilek üretimiyle taçlandırdı. "Bayburt’ta neden çilek yetişmesin?" diyerek 20 dönümlük tarlada üretime başlayan Çetrez, hem bölgeye farklı bir tarım ürünü kazandırdı hem de 15 kadına istihdam sağladı.

MISIRDAN ÇİLEĞE UZANAN YOLCULUK

Bir dönem çilek ihracat firmasında çalışarak bu alanda deneyim kazanan Çetrez, Demirözü’nde tanıştığı yerel üreticilerle ortak mısır yetiştiriciliği yaptı. Ardından bölgenin iklim ve rakım özelliklerinin çilek için uygun olduğunu fark ederek üretim kararı aldı.

DAHA YOĞUN TAT VE AROMA

Bin 650 metre rakıma sahip Demirözü’nde yetişen çileklerin, sahil bölgelerindeki çileklere göre daha yoğun tat, aroma ve renge sahip olduğunu belirten Çetrez, “Briks oranı yüksek, rengi ve kalitesi çok farklı” dedi.

KADINLARA İSTİHDAM SAĞLADI

20 dönüm tarlada çilek üretimine başlayan Çetrez, hasat döneminde 15 kadına iş imkanı sundu. Kadınlar, çileklerin bakımından toplamasına, yeni fide üretiminden ot temizliğine kadar birçok aşamada görev alıyor. İşçiler, elde ettikleri gelirle ev ekonomisine katkıda bulunmaktan memnun olduklarını ifade etti.

Kaynak: İHA