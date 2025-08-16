Neden Olmasın Diyerek Başladı, Bir İlke İmza Attı: Kendi İşinin Patronu Oldu, Şimdi 15 Çalışanı Var

Bayburt’un Demirözü ilçesinde Ziraat Mühendisi Emine Çetrez, "Bayburt’ta neden çilek yetişmesin?" diyerek 20 dönümlük tarlada çilek üretimine başladı. Bölgeye yeni bir tarım ürünü kazandıran Çetrez aynı zamanda 15 kadına da istihdam sağladı.

Son Güncelleme:
Neden Olmasın Diyerek Başladı, Bir İlke İmza Attı: Kendi İşinin Patronu Oldu, Şimdi 15 Çalışanı Var
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bayburt’un Demirözü ilçesinde yaşayan Ziraat Mühendisi Emine Çetrez, önce mısır yetiştiriciliği ile başladığı tarım serüvenini çilek üretimiyle taçlandırdı. "Bayburt’ta neden çilek yetişmesin?" diyerek 20 dönümlük tarlada üretime başlayan Çetrez, hem bölgeye farklı bir tarım ürünü kazandırdı hem de 15 kadına istihdam sağladı.

Neden Olmasın Diyerek Başladı, Bir İlke İmza Attı: Kendi İşinin Patronu Oldu, Şimdi 15 Çalışanı Var - Resim : 1

MISIRDAN ÇİLEĞE UZANAN YOLCULUK

Bir dönem çilek ihracat firmasında çalışarak bu alanda deneyim kazanan Çetrez, Demirözü’nde tanıştığı yerel üreticilerle ortak mısır yetiştiriciliği yaptı. Ardından bölgenin iklim ve rakım özelliklerinin çilek için uygun olduğunu fark ederek üretim kararı aldı.

Neden Olmasın Diyerek Başladı, Bir İlke İmza Attı: Kendi İşinin Patronu Oldu, Şimdi 15 Çalışanı Var - Resim : 2

DAHA YOĞUN TAT VE AROMA

Bin 650 metre rakıma sahip Demirözü’nde yetişen çileklerin, sahil bölgelerindeki çileklere göre daha yoğun tat, aroma ve renge sahip olduğunu belirten Çetrez, “Briks oranı yüksek, rengi ve kalitesi çok farklı” dedi.

KADINLARA İSTİHDAM SAĞLADI

Neden Olmasın Diyerek Başladı, Bir İlke İmza Attı: Kendi İşinin Patronu Oldu, Şimdi 15 Çalışanı Var - Resim : 3

20 dönüm tarlada çilek üretimine başlayan Çetrez, hasat döneminde 15 kadına iş imkanı sundu. Kadınlar, çileklerin bakımından toplamasına, yeni fide üretiminden ot temizliğine kadar birçok aşamada görev alıyor. İşçiler, elde ettikleri gelirle ev ekonomisine katkıda bulunmaktan memnun olduklarını ifade etti.

Orta Kuşakta Hasat Başladı: Bu Yöntemle Maliyet Yarı Yarıya Azalıyor, Kalite 2 Katına ÇıkıyorOrta Kuşakta Hasat Başladı: Bu Yöntemle Maliyet Yarı Yarıya Azalıyor, Kalite 2 Katına ÇıkıyorEkonomi

Baba Mesleğini Bıraktı, Yeni İşe Atıldı: Çocuk Gibi Büyütüyor, Yaz Kış Demeden Hasat EdiyorBaba Mesleğini Bıraktı, Yeni İşe Atıldı: Çocuk Gibi Büyütüyor, Yaz Kış Demeden Hasat EdiyorEkonomi

Kaynak: İHA

Etiketler
Hasat
Son Güncelleme:
Dünyanın En Zengin Kadını Oldu! Adını Kimse Bilmiyor Ama Serveti Akıl Almaz Dünyanın En Zengin Kadını Oldu! Adını Kimse Bilmiyor Ama Serveti Akıl Almaz
Sadio Mane Transferini Resmen Duyurdular! Havalimanı Dolup Taşacak: Hayırlı Uğurlu Olsun Sadio Mane Transferini Resmen Duyurdular!
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Tarihi Galibiyet! UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi, Bakın Türkiye Kaçıncı Sıraya Yükseldi? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi
Ekmeğe Zam Dalgasına Bir İl Daha Eklendi Ekmeğe Zam Dalgasına Bir İl Daha Eklendi
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li Şamil Tayyar'dan Çok Konuşulacak İddia! 'CHP Yeni Şoklara Hazır Olsun' AKP'li İsimden Çok Konuşulacak İddia
Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! Bir Kez Daha Sallandı Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! Bir Kez Daha Sallandı
Sürücüler İçin Yeni Düzenleme! Karayollarındaki Hız Sınırı ve Levhalar Sil Baştan Değişiyor Sürücüler İçin Yeni Düzenleme! Karayollarındaki Hız Sınırı ve Levhalar Sil Baştan Değişiyor
AKP'ye Geçeceği İddia Ediliyordu: Mansur Yavaş İlk Kez Yanıt Verdi Mansur Yavaş İlk Kez Yanıt Verdi
AKP'de 'Erdoğan Fotoğrafı' Çıkışı! Genel Sekreter 'İstismar' Diyerek Ateş Püskürdü Genel Sekreter 'İstismar' Diyerek Ateş Püskürdü