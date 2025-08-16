10 Dakikada Şip Şak Yapıyor, Tanesini 250 TL'den Satıyor: Bir Kez Alan Hep Alıyor

Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki 700 yıllık Osmanlı köyü Cumalıkızık’ta yaşayan Nagehan Sezer, el emeğiyle diktiği şalvarları tanesi 250 liradan satışa sunuyor. Sezer, ürünlerinin büyük ilgi gördüğünü belirterek "Bir kez alan, tekrar geliyor. Dikmesi kolay gibi görünse de ellerimde yaralar oluşuyor" dedi.

Son Güncelleme:
10 Dakikada Şip Şak Yapıyor, Tanesini 250 TL'den Satıyor: Bir Kez Alan Hep Alıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa’ya 10 kilometre, Yıldırım’a ise 3 kilometre mesafede bulunan ve 2014’te UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren Cumalıkızık, Osmanlı dönemine ait sivil mimarisi, Arnavut kaldırımlı sokakları ve tarihi dokusuyla her yıl yerli-yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Köyde kahvaltıdan el yapımı ürünlere kadar birçok seçenek sunulurken, ziyaretçilerin ilgisini en çok yöresel kıyafetler çekiyor.

KENDİ DİKİYOR, 250 LİRADAN SATIYOR

10 Dakikada Şip Şak Yapıyor, Tanesini 250 TL'den Satıyor: Bir Kez Alan Hep Alıyor - Resim : 1

Yenişehir’den Cumalıkızık’a gelin gelen 40 yaşındaki Nagehan Sezer, yıllarca reçel üretip sattıktan sonra 5-6 yıl önce şalvar dikimine başladı. Öncesinde hazır şalvar ve tülbent alıp satan Sezer, boy ölçülerinin kısa olması nedeniyle müşteri şikayetleri üzerine kendi üretimine geçti. Kumaşları kendi seçip biçtiğini, çekme payını hesaplayarak daha uzun diktiğini söyleyen Sezer, “Köyde kendi diktiğini satan başka kimse yok. Şalvarları 250 liradan, tülbentleri ise 200 liradan satıyorum” dedi.

DİKİMİ 10-15 DAKİKA SÜRÜYOR, BİR KEZ ALAN TEKRAR ALIYOR

10 Dakikada Şip Şak Yapıyor, Tanesini 250 TL'den Satıyor: Bir Kez Alan Hep Alıyor - Resim : 2

Bir şalvarın dikiminin 10-15 dakika sürdüğünü ifade eden Sezer, "Kesimden dikişe kadar her aşamasını ben yapıyorum. Hızlı olsa da ellerimde su toplamalar, yaralar oluşuyor. Bu iş hazır alıp satmaktan daha karlı ve aile bütçesine katkı sağlıyor" diye konuştu. Sezer, el emeği şalvarlarının beğenildiğini belirterek “Geçen yıl Ankara’dan bir müşteri bir tane aldı, çok memnun kalmış. Bu yıl geldiğinde 7 tane birden aldı" dedi.

En Çok Satılan Televizyon Markaları Belli Oldu: Teknoloji Devi Rakiplerini SolladıEn Çok Satılan Televizyon Markaları Belli Oldu: Teknoloji Devi Rakiplerini SolladıYaşam

Avrupa’da Evlilik Dışı Doğum Oranları Belli Oldu! Listede Türkiye’nin Sıralaması Dikkat ÇektiAvrupa’da Evlilik Dışı Doğum Oranları Belli Oldu! Listede Türkiye’nin Sıralaması Dikkat ÇektiYaşam

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Neden Olmasın Diyerek Başladı, Bir İlke İmza Attı: Kendi İşinin Patronu Oldu, Şimdi 15 Çalışanı Var Neden Olmasın Diyerek Başladı, Bir İlke İmza Attı: Kendi İşinin Patronu Oldu, Şimdi 15 Çalışanı Var
Bu Karttan Alan Emekliler Rahat Bir Nefes Alacak: Özel İndirim Fırsatları Başladı! Başvuran Hemen Alıyor Bu Kart Emekliye İndirim Sağlıyor
Fenerbahçe'de Anderson Talisca Krizi! Jose Mourinho'nun Dünyası Başına Yıkıldı: Bomba İddiayı Duyurdular... Fenerbahçe'de Anderson Talisca Krizi!
Ekmeğe Zam Dalgasına Bir İl Daha Eklendi Ekmeğe Zam Dalgasına Bir İl Daha Eklendi
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li Şamil Tayyar'dan Çok Konuşulacak İddia! 'CHP Yeni Şoklara Hazır Olsun' AKP'li İsimden Çok Konuşulacak İddia
Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! Bir Kez Daha Sallandı Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! Bir Kez Daha Sallandı
Sürücüler İçin Yeni Düzenleme! Karayollarındaki Hız Sınırı ve Levhalar Sil Baştan Değişiyor Sürücüler İçin Yeni Düzenleme! Karayollarındaki Hız Sınırı ve Levhalar Sil Baştan Değişiyor
AKP'ye Geçeceği İddia Ediliyordu: Mansur Yavaş İlk Kez Yanıt Verdi Mansur Yavaş İlk Kez Yanıt Verdi
AKP'de 'Erdoğan Fotoğrafı' Çıkışı! Genel Sekreter 'İstismar' Diyerek Ateş Püskürdü Genel Sekreter 'İstismar' Diyerek Ateş Püskürdü