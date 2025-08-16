10 Dakikada Şip Şak Yapıyor, Tanesini 250 TL'den Satıyor: Bir Kez Alan Hep Alıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa’ya 10 kilometre, Yıldırım’a ise 3 kilometre mesafede bulunan ve 2014’te UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren Cumalıkızık, Osmanlı dönemine ait sivil mimarisi, Arnavut kaldırımlı sokakları ve tarihi dokusuyla her yıl yerli-yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Köyde kahvaltıdan el yapımı ürünlere kadar birçok seçenek sunulurken, ziyaretçilerin ilgisini en çok yöresel kıyafetler çekiyor.

KENDİ DİKİYOR, 250 LİRADAN SATIYOR

Yenişehir’den Cumalıkızık’a gelin gelen 40 yaşındaki Nagehan Sezer, yıllarca reçel üretip sattıktan sonra 5-6 yıl önce şalvar dikimine başladı. Öncesinde hazır şalvar ve tülbent alıp satan Sezer, boy ölçülerinin kısa olması nedeniyle müşteri şikayetleri üzerine kendi üretimine geçti. Kumaşları kendi seçip biçtiğini, çekme payını hesaplayarak daha uzun diktiğini söyleyen Sezer, “Köyde kendi diktiğini satan başka kimse yok. Şalvarları 250 liradan, tülbentleri ise 200 liradan satıyorum” dedi.

DİKİMİ 10-15 DAKİKA SÜRÜYOR, BİR KEZ ALAN TEKRAR ALIYOR

Bir şalvarın dikiminin 10-15 dakika sürdüğünü ifade eden Sezer, "Kesimden dikişe kadar her aşamasını ben yapıyorum. Hızlı olsa da ellerimde su toplamalar, yaralar oluşuyor. Bu iş hazır alıp satmaktan daha karlı ve aile bütçesine katkı sağlıyor" diye konuştu. Sezer, el emeği şalvarlarının beğenildiğini belirterek “Geçen yıl Ankara’dan bir müşteri bir tane aldı, çok memnun kalmış. Bu yıl geldiğinde 7 tane birden aldı" dedi.

