Avrupa’da Evlilik Dışı Doğum Oranları Belli Oldu! Listede Türkiye’nin Sıralaması Dikkat Çekti

Eurostat ve Rosstat verilerine göre Avrupa genelinde evlilik dışı doğan çocukların oranı belli oldu. Bazı ülkelerde bebeklerin yarısından fazlası evlilik dışı dünyaya gelirken, Türkiye’nin listedeki sıralaması dikkat çekti.

Avrupa’da Evlilik Dışı Doğum Oranları Belli Oldu! Listede Türkiye’nin Sıralaması Dikkat Çekti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eurostat ve Rosstat verilerine göre Avrupa’da evlilik dışı doğan çocukların oranı belli oldu. Yapılan araştırma sonucunda bazı Avrupa ülkelerinde dünyaya gelen bebeklerin yarısından fazlasının evlilik dışı doğduğu belirlendi. Bu durum, sosyal politikalar, kültürel kabuller ve bireysel yaşam tercihleriyle şekillenen yeni bir aile anlayışını ortaya koydu.

Avrupa’da Evlilik Dışı Doğum Oranları Belli Oldu! Listede Türkiye’nin Sıralaması Dikkat Çekti - Resim : 1

EVLİLİK BAĞININ GÜÇLÜ OLDUĞU ÜLKELER DE VAR

Araştırmada evlilik bağının güçlü şekilde korunduğu ülkeler de bulunuyor. Bu farklılık, Avrupa’nın sosyal yapısındaki çeşitliliğin en belirgin göstergelerinden biri.

Avrupa’da Evlilik Dışı Doğum Oranları Belli Oldu! Listede Türkiye’nin Sıralaması Dikkat Çekti - Resim : 2

TÜRKİYE LİSTEDE BAKIN KAÇINCI SIRADA

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye de listede yer aldı ve oranı Avrupa ortalamasından farklılık gösterdi.

İşte ülkelerin evlilik dışı doğan çocuk oranları…

1. İzlanda – %69,4

2. Fransa – %62,2

3. Bulgaristan – %59,6

4. Norveç – %58,5

5. Portekiz – %57,9

6. Slovenya – %57,7

7. İsveç – %55,2

8. Danimarka – %54,7

9. Estonya – %53,7

10. Hollanda – %53,5

11. Belçika – %52,4

12. Çekya – %48,5

13. Birleşik Krallık – %48,2

14. Finlandiya – %47,7

15. İspanya – %47,6

16. Avusturya – %41,2

17. Slovakya – %41,0

18. İrlanda – %38,4

19. Letonya – %37,6

20. İtalya – %33,8

21. Romanya – %33,3

22. Almanya – %33,1

23. Sırbistan – %30,0

24. İsviçre – %27,7

25. Macaristan – %26,7

26. Polonya – %26,4

27. Litvanya – %25,6

28. Hırvatistan – %22,8

29. Rusya – %21,2

30. Ukrayna – %20,5

31. Moldova – %19,8

32. Yunanistan – %13,8

33. Beyaz Rusya (Belarus) – %13,0

34. Türkiye – %2,8

Dünyanın En Zengin Kadını Oldu! Adını Kimse Bilmiyor Ama Serveti Akıl AlmazDünyanın En Zengin Kadını Oldu! Adını Kimse Bilmiyor Ama Serveti Akıl AlmazEkonomi

Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Şehirleri Belli Oldu! Türkiye’den İki Şehir Listeye GirebildiDünyanın En Çok Ziyaret Edilen Şehirleri Belli Oldu! Türkiye’den İki Şehir Listeye GirebildiYaşam

En Yüksek ve En Düşük Asgari Ücret Veren Ülkeler Belli Oldu! Türkiye Bakın Kaçıncı SıradaEn Yüksek ve En Düşük Asgari Ücret Veren Ülkeler Belli Oldu! Türkiye Bakın Kaçıncı SıradaEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Evlilik Çocuk
Geldiğinden Beri Yüzü Gülmüyordu: Fenerbahçe'de Flaş Ayrılık İddiası! İspanya Devine Transfer Oluyor Fenerbahçe'de Flaş Ayrılık
Denizin Altındaki Hayalet Şehir: Suya Gömülen Batık Şehir 26 Yıl Sonra Ortaya Çıktı Denizin Altındaki Hayalet Şehir: Suya Gömülen Batık Şehir 26 Yıl Sonra Ortaya Çıktı
Konutta Yeni Dönem Resmen Başlıyor! 8 Yıl Sonra Yasak Kalktı: Artık O Daireler İnşa Edilebilecek Konutta Yeni Dönem, 8 Yıl Sonra Yasak Kalktı
Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Şehirleri Belli Oldu! Türkiye’den İki Şehir Listeye Girebildi Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Şehirleri Belli Oldu! Türkiye’den İki Şehir Listeye Girebildi
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li Şamil Tayyar'dan Çok Konuşulacak İddia! 'CHP Yeni Şoklara Hazır Olsun' AKP'li İsimden Çok Konuşulacak İddia
Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! Bir Kez Daha Sallandı Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! Bir Kez Daha Sallandı
Sürücüler İçin Yeni Düzenleme! Karayollarındaki Hız Sınırı ve Levhalar Sil Baştan Değişiyor Sürücüler İçin Yeni Düzenleme! Karayollarındaki Hız Sınırı ve Levhalar Sil Baştan Değişiyor
AKP'ye Geçeceği İddia Ediliyordu: Mansur Yavaş İlk Kez Yanıt Verdi Mansur Yavaş İlk Kez Yanıt Verdi
AKP'de 'Erdoğan Fotoğrafı' Çıkışı! Genel Sekreter 'İstismar' Diyerek Ateş Püskürdü Genel Sekreter 'İstismar' Diyerek Ateş Püskürdü