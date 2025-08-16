Avrupa’da Evlilik Dışı Doğum Oranları Belli Oldu! Listede Türkiye’nin Sıralaması Dikkat Çekti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eurostat ve Rosstat verilerine göre Avrupa’da evlilik dışı doğan çocukların oranı belli oldu. Yapılan araştırma sonucunda bazı Avrupa ülkelerinde dünyaya gelen bebeklerin yarısından fazlasının evlilik dışı doğduğu belirlendi. Bu durum, sosyal politikalar, kültürel kabuller ve bireysel yaşam tercihleriyle şekillenen yeni bir aile anlayışını ortaya koydu.

EVLİLİK BAĞININ GÜÇLÜ OLDUĞU ÜLKELER DE VAR

Araştırmada evlilik bağının güçlü şekilde korunduğu ülkeler de bulunuyor. Bu farklılık, Avrupa’nın sosyal yapısındaki çeşitliliğin en belirgin göstergelerinden biri.

TÜRKİYE LİSTEDE BAKIN KAÇINCI SIRADA

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye de listede yer aldı ve oranı Avrupa ortalamasından farklılık gösterdi.

İşte ülkelerin evlilik dışı doğan çocuk oranları…

1. İzlanda – %69,4

2. Fransa – %62,2

3. Bulgaristan – %59,6

4. Norveç – %58,5

5. Portekiz – %57,9

6. Slovenya – %57,7

7. İsveç – %55,2

8. Danimarka – %54,7

9. Estonya – %53,7

10. Hollanda – %53,5

11. Belçika – %52,4

12. Çekya – %48,5

13. Birleşik Krallık – %48,2

14. Finlandiya – %47,7

15. İspanya – %47,6

16. Avusturya – %41,2

17. Slovakya – %41,0

18. İrlanda – %38,4

19. Letonya – %37,6

20. İtalya – %33,8

21. Romanya – %33,3

22. Almanya – %33,1

23. Sırbistan – %30,0

24. İsviçre – %27,7

25. Macaristan – %26,7

26. Polonya – %26,4

27. Litvanya – %25,6

28. Hırvatistan – %22,8

29. Rusya – %21,2

30. Ukrayna – %20,5

31. Moldova – %19,8

32. Yunanistan – %13,8

33. Beyaz Rusya (Belarus) – %13,0

34. Türkiye – %2,8

