Yeni yönetmelikle okul üniformaları okullar tarafından belirlenecek, özel işaret ve desenlere yer verilmeyecek. Fiyatlar ise velileri zorluyor. Devlet okullarında bir set bin 700 TL, özel okullarda ise 15 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Okul Üniformaları Ateş Pahası! Devlet ve Özel Okul Arasında Dev Makas
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni yönetmeliğine göre, okul üniformaları okullar tarafından belirlenecek ve özel işaret ya da desenlere yer verilmeyecek. Üniformalar, okulların internet sitelerinde yayımlanacak ve dört eğitim-öğretim yılı boyunca değiştirilmeyecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, üniformaların “ekonomik ve sade” olması gerektiğini vurgulamıştı. Ancak, devlet ve özel okullardaki üniforma fiyatları, velilerin bütçesini zorlamaya devam ediyor.

DEVLET OKULLARINDA FİYATLAR YÜKSELDİ

Devlet okullarında bir ilkokul öğrencisi için hazırlanan temel bir üniforma seti (pantolon, kısa kollu tişört ve uzun kollu tişört) yaklaşık bin 700 TL’ye ulaşıyor. Parça parça alındığında ise eşofman altı 650 TL, eşofman üstü 750 TL, tişörtler ise 400-450 TL arasında değişiyor.

ÖZEL OKULLARDA FİYATLAR DAHA YÜKSEK

Özel okullarda ise üniforma fiyatları çok daha çarpıcı. Bir özel okula ait üniforma fiyatları şu şekilde: tişört bin 400 TL, eşofman altı 2 bin 900 TL, etek 2 bin 900 TL, uzun kollu hırka 2 bin 350 TL, kapüşonlu sweatshirt 3 bin 400 TL ve şort 2 bin 250 TL. Tüm parçaları almak isteyen veliler, yaklaşık 15 bin TL’lik bir masrafla karşı karşıya kalıyor. Üçlü set halinde alındığında bile fiyatlar 8 bin ila 10 bin TL arasında değişiyor.

Özel Okul
