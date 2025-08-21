Borsa İstanbul'da Tarihi Zirve! En Yüksek Seviyeyi Gördü

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, tarihi zirve olan 11.263,83 puanı gördü! Dün %1,58 değer kazanan endeks, bugün açılışta da yükselişini sürdürdü. Yatırımcılar Jackson Hole Sempozyumu’na kilitlendi.

Son Güncelleme:
Borsa İstanbul, tarihin en yüksek seviyesini gördü. BIST 100 endeksi, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 1,58 değer kazanımıyla 11.134,73 puandan kapattı ve bugün tarihinin en yüksek seviyesi olan 11.263,83 puanı gördü. Açılışta ise endeks, önceki kapanışa göre 61,25 puan ve yüzde 0,55 artışla 11.195,98 puana yükseldi.

SEKTÖRLERDE SON DURUM

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi ise yüzde 0,55 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en güçlü performans yüzde 1,37 ile tekstil ve deri sektöründen gelirken, madencilik sektörü yüzde 0,07’lik kayıpla tek düşüş yaşayan sektör oldu.

Borsa İstanbul'da Tarihi Zirve! En Yüksek Seviyeyi Gördü - Resim : 1

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda gözler, bugün ABD’de başlayacak olan Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’na çevrildi. Yatırımcılar, sempozyumdan gelecek ekonomi politikalarına dair mesajları yakından takip ediyor. Analistler, sempozyumun küresel piyasalarda volatiliteyi artırabileceğini belirtiyor.

Borsa İstanbul'da Tarihi Zirve! En Yüksek Seviyeyi Gördü - Resim : 2

YURT İÇİ VE YURT DIŞI VERİ GÜNDEMİ

Yurt içinde bugün tüketici güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistikleri yatırımcıların radarında. Yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun bir veri akışı bekleniyor.

Kaynak: AA

