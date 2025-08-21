Uzmanlar İkinci El Araba Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Kritik Noktaları Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzman oto tamircileri, alıcıların satış sözleşmesini imzalamadan önce özellikle dikkat etmesi gereken noktaları sıraladı. İşte ikinci el araba almadan önce dikkat edilmesi gerekenler:

1. MOTOR VE TURBO SİSTEMLERİ

Özellikle dizel ve turbo motorlu araçlarda, motor performansı büyük önem taşıyor. Motor soğukken çekiş kaybı yaşanması, garip sesler veya duman çıkışı ciddi aşınma ve yıpranma göstergesi olabilir. Zamanında yapılmayan yağ değişimleri de türbinin ömrünü kısaltabiliyor; bazı parçalar 200 bin kilometreden sonra arızalanabiliyor.

2. SÜSPANSİYON VE FRENLER

Bozuk yol koşulları, amortisörler, susturucu bloklar ve fren sistemlerini hızla yıpratıyor. Gıcırdama, titreşim veya düzensiz lastik aşınması, aracın bu sistemlerinde acil bakım gerektiğinin işaretleri arasında.

3. ELEKTRONİK AKSAM

Modern araçlarda elektronik sistemler oldukça hassas. Klima, elektrikli camlar, koltuk ısıtma sistemleri, ABS ve hava yastıkları gibi ünitelerde yaşanacak arızalar, ciddi maliyetler doğurabilir. Ne kadar yeni bir araç olursa olsun, bu riskler göz ardı edilmemeli.

4. GÖVDE VE EGZOZ SİSTEMİ

Pas genellikle dışarıdan görünmez; dekoratif kaplamaların altındaki çürümüş eşikler, kemerler veya taban, acil müdahale gerektirebilir. Egzoz sistemi, susturucu ve rezonatör de mutlaka kontrol edilmeli.

5. BELGELER VE BAKIM GEÇMİŞİ

Servis kitabının eksik olması, kilometre tutarsızlıkları veya belirsiz bir bakım geçmişi ciddi uyarı niteliğinde. Özellikle triger kayışı değiştirilmemiş veya kırılmışsa, bu motor bakımında büyük masraflar anlamına gelebilir.

Oto tamircileri, ikinci el araç alırken bu beş noktaya özen gösterilmesinin, hem güvenli hem de ekonomik bir alışveriş için kritik olduğunu vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi