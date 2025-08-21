Tesla’ya Rakip Olarak Piyasaya Girmişlerdi: Batarya Sorunu Sonlarını Getirdi! Otomotiv Devi Resmen İflas Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Elektrikli araç sektöründe sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Tesla’ya rakip olarak sektöre giriş yapan Fisker, iflas bayrağını çekti. Teslimatta yaşanan sorunlar ve batarya sorunları şirketin sonunu getirdi.

ABD’nin önde gelen elektrikli otomobil markası Fisker, 2020 yılında büyük vaatlerle sahneye çıktı. Ancak dev şirkette işler tersine döndü.

Fisker’in halka arz sürecinde işler tersine döndü. 2020’de 10,4 milyar dolar gelir hedefi açıklayan şirket, 2023 yılı sonunda sadece 273 milyon dolar gelir elde edebildi. Dahası, aynı yıl 939 milyon dolar net zarar açıkladı. Yatırımcıların güveni bir anda sarsıldı.

BATARYA SORUNU SONLARINI GETİRDİ

Elektrikli araçların kalbi olan bataryalarda yaşanan sıkıntılar, Fisker için adeta ölüm fermanı oldu. Şirketin geliştirdiği batarya sistemleri, vaat edilen menzil ve performansı sağlayamadı. Hatta bazı modellerde güvenlik ve dayanıklılık sorunları ortaya çıktı. Kısacası, Fisker’in “devrimsel batarya teknolojisi” bir pazarlama sloganından öteye gidemedi. Bu da markayı tüketiciler nezdinde güvenilmez hale getirdi.

OFİSLERİ ÖYLECE BIRAKIP KAÇTIRLAR

California, La Palma’daki ofis, Fisker’in iflas sonrası derin bir kaosla yüzleştiğini gösteren gerçek bir “zaman kapsülü” oldu. Şirket çalışanlarının hiçbir şey almadan çekilmesi, ofisin tamamen dağınık bırakılmasıyla sonuçlandı. Landlord tarafından yapılan açıklamalara göre, ofiste kilden yapılmış, tam ölçekli model araç prototipleri, çeşitli otomotiv parçaları, EV bataryalar, tehlike arz eden atık içerikli yağ ve soğutucu tamburları gibi tehlikeli materyaller bırakıldı.

Fisker’in avukatları, bırakılan bu malzemelerin kime ait olduğundan emin olmadıklarını belirtirken; bazı varlıkları, mülkün kira sahibi tarafından Heritage Global Partners adlı bir müzayede firmasına satıldığını iddia ettiler.

