Vergi Rekortmeni Listesi'nde Dikkat Çeken 'Boşluk'... Açıklandı ama 'Açıklanmadı'

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2024 vergi dönemi için hazırladığı Türkiye Genel İlk 100 Sıralaması’nda, Selçuk Bayraktar bir kez daha zirvede yer aldı. Bayraktar, 2.767.587.138 TL’lik vergi tahakkukuyla listenin ilk sırasına yerleşti. Bayraktar’ı, kardeşi Haluk Bayraktar 2.528.619.921 TL ile ikinci sırada takip etti. Üçüncü sırada ise Mustafa Rahmi Koç, 757.753.302 TL ile yer aldı.

LISTENIN İLK 10’U VE TARTIŞMALAR

Liste, İstanbul ve Ankara’daki iş insanlarını domine ederken, Baykar Teknoloji’nin kurucusu Selçuk Bayraktar’ın liderliği dikkat çekti. Erman Ilıcak 372.720.505 TL ile 10. sırayı alırken, Mehmet Ömer Koç 356.169.109 TL ile 12. sırada yer buldu. Veli Ergün Imre (178.895.020 TL) ve Feridun Gecegül (177.383.081 TL) gibi isimler de ilk 25’te öne çıktı. Listenin tamamı, vergi beyanlarının menkul sermaye iradı ve ücret geliri elde etme faaliyetlerine dayandığı görüldü.

Açıklanan listenin ilk 100 kişiyi kapsadığı belirtilse de listenin boş kaldığı görüldü. Listede sadece 21 kişinin ismi açık olarak yer aldı. Geriye kalan 79 kişinin kim olduğu ise bilinmiyor.

İşte 100 kişiden sadece 21 kişinin isminin yer aldığı liste:

Kaynak: Haber Merkezi