Memur ve Emekliler İçin Yeni Zam Teklifi! Memurlar Masadan Kalktı
Memur ve memur emeklisine 2026 yılı için yapılan zam teklifi 11+7 olarak kalırken, 2027 yılı için yapılan son zam teklifi 1 puan artırılarak 5+4 oldu. Memur Sen ve Kamu-Sen Hakem Kurulu'ndan çekildiklerini açıkladı.
Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin 2026-2027 yılları maaşları için merakla beklediği 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, Hakem Kurulu'nda devam ediyor. İlk üç toplantıdan bir sonuç çıkmazken, bugün düzenlenen 4. toplantıda Hakem Heyeti yeni zam teklifini açıkladı.
Hakem Kurulu, memur zammı için yeni bir teklif sundu. 2026 için yapılan teklif aynı kalırken, 2027 için ise 1 puan artırıldı. 2026 için yüzde 11+7, 2027 için ise yüzde 5+4 teklif edildi.
SON GÜN YARIN
11 üyeden oluşan kurulda kamu temsilcileri, akademisyenler ve sendikaların temsilcileri bulunuyor. Kurulun 5 iş günü içerisinde kararını vermesi gerekiyor. Buna göre nihai karar için son gün 27 Ağustos Çarşamba (yarın) olacak. Çıkacak olan sonuca ise her iki taraf da itiraz edemeyecek. Kesin karar ise Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek
MEMURLAR ZAM PAZARLIĞI MASASINDAN KALKTI
Kararın ardından Kamu-Sen ve Memur-Sen Hakem Kurulu'ndan çekildi. Memur-Sen Başkanı Genel Ali Yalçın, "Atılan adımlar sorunu çözmez" diyerek tepki gösterdi.
Kaynak: Haber Merkezi