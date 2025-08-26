MEMUR ZAMMI 2025: Memur Zammında Karar Çıktı! Öğretmen, Doktor, Polis ve Hemşireler Yüzde Kaç Zam Alacak?

Hakem Heyeti, milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren kritik zam kararını duyurdu. 2026 için yüzde 11+7, 2027 için ise yüzde 5+4 zam oranı geçerli olacak. Enflasyon farkıyla birlikte ocak ayında maaşlara yüzde 13-17 arasında artış yansıyacak ve en düşük memur emeklisi maaşı 25 bin TL’yi aşacak. Peki öğretmen, doktor, polis ve hemşireler yeni dönemde yüzde kaç zam alacak? İşte detaylar...

Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği zam maratonunda sona gelindi. 2026-2027 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamayınca devreye giren Hakem Heyeti, hükümetin teklifini değiştirmedi. Buna göre, 2026 yılı için yüzde 11+7, 2027 yılı için ise yüzde 5+4 zam oranı geçerli olacak. Peki kararın ardından öğretmen, doktor, polis ve hemşireler yeni dönemde yüzde kaç zam alacak? İşte detaylar...

HAKEM HEYETİ SON NOKTAYI KOYDU

Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümetin ilk teklifi 2026 için yüzde 10+6, 2027 için yüzde 4+4 olmuştu. Daha sonra yapılan ikinci görüşmede taban aylıklara 1.000 TL eklenmesi gündeme geldi. Üçüncü turda ise hükümet, 2026 için yüzde 11+7 oranına çıktı. Ancak sendikaların bu oranları kabul etmemesi üzerine dosya Hakem Heyeti’ne taşındı.

SON KARAR BAĞLAYICI OLACAK

Hakem Heyeti, bugün saat 14.00’te yaptığı dördüncü toplantının ardından kararını açıkladı. Buna göre, hükümetin son teklifi aynen kabul edildi. Heyet’in aldığı bu karar kesin nitelik taşıyor ve toplu sözleşme hükmünde olacak. Böylece önümüzdeki 2 yıl boyunca memur ve emekli maaş zamları bu oranlara göre belirlenecek.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

Merkez Bankası’nın yayımladığı 3. Enflasyon Raporu’na göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 25-29 aralığına revize edildi. 2026 için enflasyon beklentisi yüzde 13-19, 2027 için ise yüzde 9 olarak açıklandı. Önceki raporda 2025 için öngörülen yüzde 24’lük tahmin ise ara hedef olarak korundu.

MAAŞLARA YANSIYACAK ARTIŞLAR

Yeni enflasyon senaryolarına göre:

Enflasyon yüzde 25 gerçekleşirse, memur ve memur emeklilerine yüzde 2,04, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 7,14 fark yansıyacak.

Enflasyonun yüzde 29’a ulaşması halinde, memurlar ve memur emeklilerine yüzde 5,30, diğer emeklilere ise yüzde 10,56 fark uygulanacak.

Buna göre Ocak 2026’da maaşlara yansıyacak artış:

En düşük bekar memur maaşı: 46.709 TL → 52.903 – 54.595 TL

En düşük evli memur maaşı: 50.537 TL → 57.238 – 59.068 TL

En düşük memur emeklisi maaşı: 22.669 TL → 25.674 – 26.496 TL

Henüz bu rakamlara hükümetin teklif ettiği 1.000 TL taban aylık farkı dahil edilmedi.

