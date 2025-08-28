Üniversite Öğrencilerine Burs Veren Kurumlar Belli Oldu! İşte Başvuru Detayları ve Şartlar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Üniversite öğrencileri ve akademisyenler için bu yıl 22 ayrı burs desteği açıklandı. Eğitim, araştırma ve uluslararası iş birliklerini geliştirmeyi amaçlayan bu burs programları lisans ve lisansüstü öğrencilerden öğretim üyelerine kadar geniş bir kesime hitap ediyor. Akademik projelerden yurtdışı eğitim imkanlarına, bilimsel çalışmalardan kişisel gelişime kadar birçok alanda destek sağlayan burslar için başvurularda son günlere girildi.

İşte üniversite öğrencileri ve akademisyenlere burs veren 22 ayrı kurum...

22.Bir İyilik Yap Derneği

Başvuru Tarihi: Son başvuru 7 Eylül.

Ankara'da okuyan ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik.

21. Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Vakfı (WALD)

Başvuru Tarihi: Son başvuru tarihi henüz net değil.

Burs programı lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik olup burs başvuruları başladı.

20. YÜNDER (Yenilikçi Üretken Nesiller Derneği)

Başvuru Tarihi: Son başvuru 1 Eylül.

Lisans öğrencilerine yönelik.

19. AKPA Kimya Bursu

Başvuru Tarihi: Son başvuru 15 Eylül.

Başarı, Destek, Engelli ve Üstün Yetenekli Bursu olmak üzere üç farklı alanda, ilk öğretimden doktora öğrencilerine yönelik.

18. Abalıoğlu ABL FOODS Bursu

Başvuru Tarihi: Son başvuru 15 Eylül.

Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik.

17. Türkiye Ömür Boyu Eğitim Vakfı

Başvuru Tarihi: Son başvuru 30 Ağustos.

Lisans öğrencilerine yönelik.

16. Türkmen Bilim ve Sanat Vakfı

Başvuru Tarihi: 30 Ağustos

Lisans öğrencilerine 3 bin, yüksek lisans için 4 bin ve doktora için 5 bin lira burs veriyor.

15. TÜRGEV Pusula Başarı Bursu

Başvuru Tarihi: 7 Eylül 2025

Kurumun gerçekleştirdiği değerlendirme sınavında başarılı olacak lisans öğrencilerine yöneliktir.

14. Cerenler Vakfı

Başvuru Tarihi: Henüz Belirtilmedi.

Lisans öğrencilerine yöneliktir.

13. GAEV (Gülen Ada Erkut Eğitim Destekleme Vakfı)

Başvuru Tarihi: 10-24 Eylül 2025

Lisans ve lisansüstü öğrencilerine yöneliktir. Lisans yerleştirme sınavlarında ilk 10 bine girenler öncelikli olacaktır. Tüm konularda lisans öğrencilerine verilecek olan "Lisans Bursları" için öncelik tıp, hukuk ve mühendislik dallarında olacak.

12. Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)

Başvuru Tarihi: Henüz Belirtilmedi.

Ön lisans ya da lisans düzeyinde öğrenim gören gençlere yönelik.

11. İstanbul Sanayi Odası Vakfı (İSOV)

Başvuru Tarihi: 1-30 Eylül

Belirtilen üniversitelerin belirli bölümlerinde öğrenci olanlara yönelik

10. TÜBİTAK

Başvuru Tarihi: 27 Ekim - 14 Kasım

Her sene lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik.

9. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Bursu

Başvuru Tarihi: 22 Temmuz 2025 tarihinde başladı; son başvuru tarihi henüz açıklanmadı.

Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik.

8. Vehbi Koç Vakfı

Başvuru Tarihi: Henüz Belirtilmedi.

Seçilmiş üniversitelere burs veriliyor ve lisans öğrencilerine yönelik.

7. Mustafa Enver Adakan Vakfı

Başvuru Tarihi: 1 Eylül – 19 Eylül

Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik.

6. Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği

Başvuru Tarihi: 1-21 Eylül 2025

Lisans ve tezli yüksek lisans yapan öğrencilere yönelik.

5. TEKİNDER Bursu

Son Başvuru Tarihi: 31 Ağustos 2025

Ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik.

4. Anadolu Vakfı Bursu

Başvuru Tarihi: 1-30 Eylül 2025

Lisans öğrencilerine yönelik.

3. TTK Bursu

Başvuru Tarihi: Başvurular, 2025 yılı Ekim ayında alınacak.

YKS başarı bursu.

2. Sabancı Vakfı

Başvuru Tarihi: Henüz Belirtilmedi

Yalnızca üniversiteye yeni giren öğrencilere, belirtilen koşullarda verilmektedir.

1. Türk Eğitim Vakfı (TEV)

Başvuru Tarihi: 15 Eylül – 9 Ekim 2025

Lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yöneliktir. (Yeni başlayacaklar için YKS sıralaması özellikle dikkate alınıyor.)

Kaynak: Haber Merkezi