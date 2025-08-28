Herkesin Gözü Bu Verideydi... ABD Büyüme Rakamları Açıklandı

Piyasalarda tüm gözlerin odaklandığı veriler açıklandı. ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde, beklentinin üzerinde bir şekilde yüzde 3,3 büyüme kaydetti.

Herkesin Gözü Bu Verideydi... ABD Büyüme Rakamları Açıklandı
Piyasalarda tüm gözlerin odaklandığı veriler açıklandı. ABD ekonomisi ikinci çeyrekte başlangıçta tahmin edilenden daha hızlı büyüdü. Ticaret Bakanlığı, 2. Çeyrek GSYH'nın yüzde 3,0'lık ön tahmine rağmen yüzde 3,3 oranında arttığını ve yüzde 3,1'lik piyasa beklentisini aştığını açıkladı.

Yukarı yönlü bu revizyon, daha güçlü tüketici harcamaları ve şirket karlarındaki artıştan dolayı yaşandı. Reel nihai satışlar yüzde 6,8 oranında yükselip yüzde 6,3'lük bir önceki tahmine göre önemli ölçüde artarak güçlü temel talebe işaret etti.

ŞİRKET KARLARI TOPARLANDI

ABD ekonomik faaliyetlerinin üçte ikisinden fazlasını oluşturan tüketici harcamaları da yüzde 1,6 artarak daha önce açıklanan yüzde 1,4'lük orana göre iyileşme gösterdi. Şirket karları da toparlanarak ilk çeyrekteki yüzde 0,8'lik düşüşün ardından 2. çeyrekte yüzde 1,4 artış kaydetti.

Kaynak: AA

ABD Büyüme Rakamları
