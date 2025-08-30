Bankaların Maaş Oyunu BDDK’nın Radarında: Gelirler Yüksek Gösteriliyor, Yaptırımlar Yolda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bankaların kredi onay süreçlerinde müşterilerin gelirlerini olduğundan yüksek göstererek “maaş tahmini” yaptığı iddiaları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) dikkatini çekti. Bazı bankaların, kredi taleplerini kolaylaştırmak amacıyla müşterilerin maaş bilgilerini manipüle ettiği öne sürülüyor. Bu durum, hem finansal sistemin güvenilirliğini riske atıyor hem de müşterilerin ödeme kapasitesini yanlış değerlendirerek borçlanma sorunlarına yol açabiliyor.

FİNANSAL İSTİKRARSIZLIK TEHLİKESİ

NTV'nin haberine göre, BDDK, bankaların kredi değerlendirme süreçlerinde usulsüzlük yapılıp yapılmadığını incelemek için harekete geçti. Kurum, özellikle maaş tahmini uygulamalarının, müşterilerin gerçek ödeme gücünü yansıtmayan kredi onaylarına neden olabileceğinden endişe duyuyor. Bu tür uygulamaların, geri ödenemeyen kredilerin artmasına ve finansal istikrarsızlığa yol açabileceği belirtiliyor.

BANKALARA YAPTIRIM YOLDA

Bankaların, müşterilerin gelirlerini yüksek göstererek kredi verme eğiliminde olduğu iddiaları, özellikle tüketici kredileri ve kredi kartı başvurularında sıkça gündeme geliyor. BDDK’nın bu konuda titiz bir denetim süreci başlattığı ve usulsüzlük tespit edilmesi halinde ilgili bankalara yaptırım uygulanabileceği ifade ediliyor. Yetkililer, finansal kurumların şeffaf ve etik bir şekilde faaliyet göstermesinin önemine vurgu yaparken, tüketicilere de kredi başvurularında gerçek gelir bilgilerini paylaşmaları konusunda uyarıda bulundu. Konuyla ilgili bankalardan henüz resmi bir açıklama gelmezken, BDDK’nın denetimlerinin sektörde daha sıkı bir düzenleme getirebileceği öngörülüyor.

Kaynak: NTV