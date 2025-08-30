Altında 29 Yıl Sonra Bir İlk: Dev Bankalar Peş Peşe Uyardı! Yeni Rekor İçin Tarih Verildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fed’in faiz indirimi sinyalleri, Washington’un yeni ticaret kararları ve jeopolitik riskler altını yeniden 3.400 doların üzerine taşıdı. Morgan Stanley, Goldman Sachs ve Bank of America, önümüzdeki döneme ilişkin altın fiyat beklentilerini yukarı yönlü revize etti.

ONS ALTIN 3.430 DOLARA YAKLAŞTI

Nisan ayından bu yana dalgalandığı bandın üst sınırına yaklaşan ons altın, 3.430 dolar seviyesini test etti. Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimine dair açıklamaları, Beyaz Saray’ın merkez bankası üzerindeki baskıları ve küresel jeopolitik gerilimler, altının güçlenmesinde etkili oldu. Washington’un Hindistan’a uygulamaya koyduğu yüzde 50 gümrük vergisi de Batı ile Doğu arasındaki ekonomik ayrışmayı derinleştirirken, merkez bankalarının rezerv tercihlerinde altına yönelmesine neden oldu.

ALTINDA 29 YIL SONRA BİR İLK

1996’dan bu yana ilk kez merkez bankalarının rezervlerinde altının payı, ABD tahvillerini geride bıraktı. Bugün rezervlerde altının oranı yüzde 25, ABD tahvillerinin oranı ise yüzde 20 seviyesinde bulunuyor. Bu tablo, altının küresel finans sisteminde “güvenli liman” konumunu güçlendirdiğini ortaya koyuyor.

HER AN GÜÇLÜ BİR KIRILMA OLABİLİR

ABD’de tahvil getirilerindeki gerileme ve stagflasyon beklentileri de altına destek veriyor. Analistler, 3.430 dolar seviyesinin üzerinde güçlü bir kırılma olmadan aceleci alımlar konusunda temkinli olunması gerektiğini belirtiyor.

MORGAN STANLEY 3.800 DOLAR BEKLİYOR

Morgan Stanley, zayıflayan dolar, enflasyon riskleri ve jeopolitik belirsizlikleri gerekçe göstererek, 2025’in son çeyreği için altın tahminini 3.800 dolara yükseltti. Banka, Çin’den gelecek teşvikler ve ETF talebinin fiyatları destekleyebileceğini, ancak ticaret gerginliklerinin oynaklığa yol açabileceğini vurguladı.

GOLDMAN SACHS: 4.500 DOLARLIK SENARYO

Goldman Sachs ise altın konusunda iyimser tavrını koruyor. Bankanın baz senaryosuna göre altın, 2025 sonunda 3.700 dolar, 2026 ortasında ise 4.000 dolar seviyesine çıkacak. Olası bir resesyonda fiyatların 3.880 dolara yükselebileceği, daha uç senaryolarda ise 2025 sonunda 4.500 dolara kadar tırmanabileceği öngörülüyor.

BANK OF AMERICA: 2026’DA 4.000 DOLAR

Bank of America da altın tahminlerini yukarı yönlü revize eden kurumlar arasında yer aldı. Analistlere göre altın, 2026’nın ilk yarısında 4.000 dolara ulaşarak yeni rekor seviyeler görebilir. Bankanın raporunda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed üzerindeki etkisi ve kurumsal belirsizliklerin altın için en önemli destekleyici unsurlar olacağı ifade edildi.

