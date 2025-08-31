Herkesin Evinde Bulunuyordu: Türkiye'nin 20 Yıllık Yapı Market Devi İflasın Eşiğinde!

Karara göre, konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşamayacağının incelenmesi amacıyla şirkete üç geçici konkordato komiseri atandı. Mahkeme, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde ilgili tarafların dilekçe ile konkordato mühletine itiraz edebileceğini de duyurdu.