Herkesin Evinde Bulunuyordu: Türkiye'nin 20 Yıllık Yapı Market Devi İflasın Eşiğinde!
Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz Türkiye'de bulunan birçok şirketi olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Özellikle artan ham madde fiyatları ve yaşanan tedarik sorunu sıkıntısı şirketleri iflasa sürüklerken gelen son dakika bilgisi piyasaları altüst etti. Herkesin evinde bulunuyordu. Türkiye'nin 20 yıllık yapı market devi iflas bayrağını çekti.
Türkiye'de artan enflasyon ve yaşanan ekonomik kriz şirketleri iflasa sürüklemeye devam ediyor. Son olarak Muğla’da faaliyet gösteren ve 20 yıldır yapı sektöründe hizmet veren Kabaklar İnşaat Market, ekonomik darboğaz nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme, şirkete 3 ay süreyle geçici mühlet tanıdı.
20 YILLIK YAPI MARKET DEVİ İFLASIN EŞİĞİNDE
Yapı sektöründe 20 yıldır faaliyet gösteren Kabaklar İnşaat Market, ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.
MAHKEMEDEN GEÇİCİ MÜHLET KARARI
Muğla Asliye Ticaret Mahkemesi, 18 Ağustos 2025 tarihinde aldığı kararla Kabaklar İnşaat Market Taahhüt Pazarlama Hayvancılık Nakliye Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için 3 ay süreyle geçici mühlet verdi.
Karara göre, konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşamayacağının incelenmesi amacıyla şirkete üç geçici konkordato komiseri atandı. Mahkeme, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde ilgili tarafların dilekçe ile konkordato mühletine itiraz edebileceğini de duyurdu.