Hollandalı Banka Devi, Türkiye İçin Büyüme Tahminini Değiştirdi

Hollanda bankası ING, Türkiye ekonomisinin 2025 yılına ilişkin büyüme beklentisini değiştirdi. Bankanın yeni tahmine göre yüzde 3,3 oranında büyüme kaydedilecek.

Son Güncelleme:
Hollandalı Banka Devi, Türkiye İçin Büyüme Tahminini Değiştirdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hollanda bankası ING, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini yukarı yönlü revize etti. Banka, 2025 yılı için gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 2,7'den yüzde 3,3'e yükseltti.

ING tarafından yayımlanan değerlendirme notunda, ikinci çeyrek verilerinin hem yıllık hem de çeyreklik bazda beklenenden güçlü geldiği vurgulandı. "Genel olarak ikinci çeyrek verileri, çeyreklik büyümede beklenen yavaşlamayı altüst etti" ifadelerine yer verilen notta, bu durumun 2025 görünümüne dair yukarı yönlü riskleri artırdığı belirtildi.

FAİZ TAHMİNİ

Değerlendirme notunda ayrıca, bu güçlü performansın Merkez Bankası'nın faiz indirimi sürecinde daha temkinli davranmasına neden olabileceği ifade edildi. "İç talepteki dayanıklılık göz önüne alındığında, 2025 yılı için GSYH büyüme tahminimizi yüzde 3,3’e yükselttik" denildi.

Mehmet Şimşek'ten 'Büyüme' DeğerlendirmesiMehmet Şimşek'ten 'Büyüme' DeğerlendirmesiEkonomi

Kaynak: Ekonomim

Etiketler
Büyüme Rakamları
Son Güncelleme:
SSK ve Bağkur Emeklilerine Eylül Sürprizi: Hesaplara Yatacak Tutarlar Belli Oldu SSK ve Bağkur Emeklilerine Eylül Sürprizi: Hesaplara Yatacak Tutarlar Belli Oldu
CZN Burak Burak, Özçivit'in Lüks Aracını Satın Aldı! Ödediği Servetse Ağızları Açık Bıraktı! Hani Aylık 30 Bin TL Maaş Alıyordun? O Ünlünün Aracını Servet Ödeyerek Aldı
Hobi Olarak Başladı, Patron Oldu: Önce Müşteri Bulamıyordu, Şimdi Yeni Şubeler Açacak Hobi Olarak Başladı, Patron Oldu: Önce Müşteri Bulamıyordu, Şimdi Yeni Şubeler Açacak
Barış Alper’den Dursun Özbek’e Ağır İtham! İpler Tamamen Koptu: Açtı Ağzını Yumdu Gözünü Yönetime Olay Sözler! İpler Tamamen Koptu
ÇOK OKUNANLAR
Transferi Arapsaçına Dönmüştü! Galatasaray'dan Barış Alper İçin Flaş Karar: Dursun Özbek Derhal Talimat Verdi Galatasaray'dan Flaş Karar! Talimat Verildi
Cem Küçük'ten AKP'ye Salvolar! Sözlerini Duyan Şoke Oldu: 'Süreç' Komisyonundan Ekonomiye... Cem Küçük'ten AKP'ye Salvolar! Sözlerini Duyan Şoke Oldu
Kerem Transferi Sonrası Dursun Özbek’ten Flaş Hamle! Galatasaray’ın Kalesi Artık O Eski Fenerbahçeliye Emanet Olacak Galatasaray'ın Kalesi Fenerbahçeliye Emanet
Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem: Şehir Yerle Bir Oldu, Yüzlerce Ölü, Binlerce Yaralı Var Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem
Ev Sahibi Ve Kiracılara Kötü Haber: Rayiç Bedellere Dev Zam! AKP’li İsim Bili Dayanamayıp İsyan Etti Rayiç Bedellere Dev Zam