Hollandalı Banka Devi, Türkiye İçin Büyüme Tahminini Değiştirdi

Hollanda bankası ING, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini yukarı yönlü revize etti. Banka, 2025 yılı için gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 2,7'den yüzde 3,3'e yükseltti.

ING tarafından yayımlanan değerlendirme notunda, ikinci çeyrek verilerinin hem yıllık hem de çeyreklik bazda beklenenden güçlü geldiği vurgulandı. "Genel olarak ikinci çeyrek verileri, çeyreklik büyümede beklenen yavaşlamayı altüst etti" ifadelerine yer verilen notta, bu durumun 2025 görünümüne dair yukarı yönlü riskleri artırdığı belirtildi.

FAİZ TAHMİNİ

Değerlendirme notunda ayrıca, bu güçlü performansın Merkez Bankası'nın faiz indirimi sürecinde daha temkinli davranmasına neden olabileceği ifade edildi. "İç talepteki dayanıklılık göz önüne alındığında, 2025 yılı için GSYH büyüme tahminimizi yüzde 3,3’e yükselttik" denildi.

Kaynak: Ekonomim