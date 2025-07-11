Marmaris’te Araç İçinde Fenalaşan Şahıs Hayatını Kaybetti

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir kişi, aracının içinde fenalaşmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Marmaris’te Araç İçinde Fenalaşan Şahıs Hayatını Kaybetti
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir kişi, aracının içinde fenalaşmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Beldibi Mahallesi Sanayi Sitesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç içerisinde fenalaşan S.K. isimli şahıs, olay yerine çağrılan ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan şahsın yaşamını yitirdiği bildirildi.

İlk belirlemelere göre, Bursa’dan geldiği öğrenilen avukat S.K.’nın vücudunda herhangi bir darp ya da cebir izine rastlanmadı. Ayrıca şahsın bilinen herhangi bir sağlık problemi olmadığı da öğrenildi. Olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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