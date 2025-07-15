Kredi Kartı Sahipleri Dikkat! Farkında Olmadan Fazla Ödüyorsunuz: Paranızı Faiziyle Geri Alabilirsiniz
Kredi kartları artık hayatın vazgeçilmez ödeme araçlarından biri haline gelirken, bazı işletmelerin yasaları hiçe sayan uygulamaları vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Özellikle küçük esnaf ve marketlerde kartla yapılan ödemelerde tüketiciden fark ettirmeden kesilen "komisyon" adı altındaki ücretler dikkat çekiyor. Oysa bu uygulama tamamen yasadışı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yürürlükteki mevzuata göre, işletmelerin banka veya kredi kartı ile ödeme yapan müşterilerden herhangi bir ek ücret talep etmesi açıkça yasak. Yani alışveriş yapan bir tüketiciye "komisyon", "kart farkı" veya "hizmet bedeli" gibi adlarla fazladan ödeme yaptırılamaz. Bu tür uygulamalara başvuran işletmeler, hem idari yaptırımla karşı karşıya kalıyor hem de tüketici haklarını ihlal ediyor.
KÜÇÜK ESNAF KENDİ MALİYETİNİ VATANDAŞA YÜKLÜYOR
Bazı esnaflar, pos cihazı sağlayıcılarının uyguladığı yüksek komisyon oranlarını gerekçe göstererek, bu farkı tüketicilere yansıtıyor. Bu durumun en çok bakkal, büfe ve tütün ürünleri satışı yapan dükkanlarda yaşandığı bildiriliyor. Örneğin, 100 TL’lik bir alışverişte kredi kartı kullanan müşteriye 5 TL “kart farkı” yansıtılabiliyor. Oysa tüketici böyle bir ek ödeme yapmak zorunda değil.
TAKSİTLİ ALIŞVERİŞTE FİYAT ŞİŞİYOR
Kredi kartıyla yapılan taksitli satışlar da farklı bir tehlikeyi beraberinde getiriyor. Uygulanan vade farkları ürün fiyatını olduğundan daha yüksek gösteriyor. Örneğin, 1000 TL’lik bir ürüne 10 taksit yapıldığında, ödeme tutarı 1250 TL’ye kadar çıkabiliyor. Bu fark sadece tüketicinin cebini değil, TÜİK’in enflasyon hesaplamalarında baz aldığı fiyat verilerini de doğrudan etkiliyor.
FAİZİYLE GERİ ALABİLİRSİNİZ
Kredi kartı ödemesi sırasında kendisinden ek ücret alındığını fark eden tüketici, bu haksız tahsilatı iade alma hakkına sahip. Tüketici Hakem Heyetleri bu tür başvuruları alıyor ve uygun görürse ödenen tutarın faiziyle birlikte iadesine hükmedebiliyor. Başvuru süreci e-Devlet üzerinden veya yazılı dilekçeyle yapılabiliyor.
2025 yılı itibarıyla, 149 bin TL’ye kadar olan tüketici uyuşmazlıkları doğrudan Tüketici Hakem Heyeti'nin yetki alanına giriyor. Ayrıca vatandaşlar, ilgili bankaya şikâyette bulunabilir veya Ticaret Bakanlığı ile BDDK’ya da başvuru yaparak haksız uygulamaların önüne geçebilir.
ALIŞVERİŞTE DİKKATLİ OLUN
Uzmanlar, vatandaşlara özellikle ödeme esnasında fişlerini kontrol etmelerini, ödeme sliplerinde “hizmet bedeli” benzeri kalemlerin olup olmadığını incelemelerini öneriyor. Böylece gizli komisyonlar ortaya çıkarılabilir ve yasal yollarla geri alınabilir.