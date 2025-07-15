Kredi Kartı Sahipleri Dikkat! Farkında Olmadan Fazla Ödüyorsunuz: Paranızı Faiziyle Geri Alabilirsiniz

Yürürlükteki mevzuata göre, işletmelerin banka veya kredi kartı ile ödeme yapan müşterilerden herhangi bir ek ücret talep etmesi açıkça yasak. Yani alışveriş yapan bir tüketiciye "komisyon", "kart farkı" veya "hizmet bedeli" gibi adlarla fazladan ödeme yaptırılamaz. Bu tür uygulamalara başvuran işletmeler, hem idari yaptırımla karşı karşıya kalıyor hem de tüketici haklarını ihlal ediyor.