Döviz Piyasaları Yeni Aya Hareketli Başladı! İşte 1 Eylül 2025 Dolar, Euro ve Sterlin'in Güncel Durumu

Yeni haftaya ve yeni aya girilirken döviz piyasalarında hareketlilik dikkat çekiyor. Dolar kuru sınırlı yükselişle 41 liranın üzerine çıkarken, euro ve sterlin tarafında da değer artışları öne çıkıyor. Yatırımcılar, haftanın ilk gününde döviz kurlarındaki yön arayışını yakından takip ediyor. İşte 1 Eylül 2025 güncel döviz kurları...

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

Ağustos ayını yüzde 1’lik yükselişle tamamlayan dolar, ay boyunca 0,41 lira değer kazandı. Yıl başında 35,3663 lira seviyesinde bulunan dolar, bugün 41,0513 liraya çıkarak sekiz ayda toplamda 5,69 lira artış gösterdi. Böylece yıl başından bu yana yüzde 16,07, son bir yılda ise yüzde 20,54 oranında yükseliş kaydetti.

EURO'DA YUKARI YÖNLÜ SEYİR

Euro da aynı dönemde yukarı yönlü bir seyir izledi. Ağustos ayında 0,78 lira artan euro, yüzde 1,66 değer kazandı. Yılın başında 36,4849 lira seviyesinde bulunan euro, bugün 47,9150 liraya ulaştı. Bu rakam, yılbaşından bu yana yüzde 31,33, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 25,91 oranında yükseliş anlamına geliyor.

STERLİN'DE DİKKAT ÇEKEN HAREKETLİLİK

Sterlin tarafında da dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Ağustos boyunca 1,45 lira değer kazanan sterlin, yüzde 2,69 artış gösterdi. Yılın başında 43,9782 lira seviyesinde olan sterlin, bugün 55,4603 liradan işlem görüyor. Böylece yılbaşından bu yana yüzde 26,11, son bir yılda ise yüzde 22,80 oranında değer kazanmış oldu.

YENİ HAFTA, YENİ AYLARDA BEKLENTİLER

1 Eylül 2025 Pazartesi sabahı itibarıyla döviz piyasaları yön arayışını sürdürüyor. Özellikle dolar, euro ve sterlinin performansı, yatırımcıların önümüzdeki günlerdeki stratejilerini belirlemede belirleyici olacak gibi görünüyor.

1 EYLÜL 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış: 41,1399 TL

Satış: 41,1447 TL

1 EYLÜL 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış: 48,1899 TL

Satış: 48,2401 TL

1 EYLÜL 2025 STERLİN NE KADAR?

Alış: 55,6623 TL

Satış: 55,7075 TL

