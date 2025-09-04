Edirne'de Simide Yüzde 33 Zam! 15 TL'den 20 TL'ye Fırladı

Edirne’de simit fiyatlarına yüzde 33 zam! 15 TL olan simit, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin kararıyla 20 TL’ye yükseldi. Girdi maliyetlerindeki artış zam gerekçesi olarak gösterildi.

Edirne’de simit fiyatlarına zam geldi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EDESOB), simitçi esnafının artan maliyetler nedeniyle yaptığı zam talebini değerlendirdi. Yapılan görüşmeler sonucunda, simidin satış fiyatına yüzde 33 zam uygulanmasına karar verildi. Böylece, 15 TL’den satılan simidin fiyatı 20 TL’ye yükseldi. Yeni fiyat tarifesi, odalar tarafından simitçi esnafına bildirildi.

EDESOB Başkanı Kemal Cingöz, zam kararına ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’nin birçok ilinde simit fiyatının zaten 20 TL olduğunu vurguladı. Cingöz, “Fırıncı esnafımızın un, susam, yakıt ve işçilik gibi girdi maliyetleri ciddi şekilde arttı. Bu artışlar, zam kararını kaçınılmaz kıldı. Esnafımızın sürdürülebilir şekilde çalışabilmesi için bu adım atıldı” dedi.

