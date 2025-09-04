Otomobil Devinden Radikal Karar: 2 Ünlü Modelin Fişini Çekiyor

Alman otomotiv devi Porsche, yıllardır spor otomobil tutkunlarının gözdesi olan Boxster ve Cayman modellerinin üretimini sonlandırma kararı aldı. Şirket, içten yanmalı motorlara sahip bu iki efsaneyi emekliye ayırarak, rotasını tamamen elektrikli modellere çevirdi.

Otomobil Devinden Radikal Karar: 2 Ünlü Modelin Fişini Çekiyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel otomotiv pazarında elektrikli araçlara olan talep artarken Porsche de stratejisini bu yönde güncelledi. Daha önce Tesla’nın bazı modellerini üretimden kaldırmasının ardından Porsche de benzer bir adımla Boxster ve Cayman için sipariş sürecini kapattı.

2026'YA KADAR TESLİMAT SÜRECEK

Resmi üretim bitiş tarihi açıklanmasa da, şirket kulislerinden sızan bilgilere göre mevcut siparişlerin 2026 yılına kadar teslim edileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, son üretilen benzinli 718 Boxster ve Cayman’ların ileride koleksiyon değeri taşıyacağını vurguluyor.

Otomobil Devinden Radikal Karar: 2 Ünlü Modelin Fişini Çekiyor - Resim : 1

AVRUPA'DA SATIŞLARI DURMUŞTU

Bu karar aslında sürpriz değil. Avrupa Birliği’nin yeni siber güvenlik standartlarına uyum sağlanamaması nedeniyle modellerin Avrupa’daki satışı 2024 başında sona ermişti. Son kararla birlikte, artık bu iki model dünya genelinde tarihe karışıyor.

ELEKTRİKLİ VERSİYONLAR YOLDA

Porsche, Boxster ve Cayman isimlerini tamamen silmek yerine elektrikli çağda yeniden canlandırmayı planlıyor. Test aşamasında olan yeni nesil modellerin, tek motorlu arkadan itişli ve çift motorlu dört çeker seçenekleriyle 2026’da yollara çıkması bekleniyor.

Otomobil Devinden Radikal Karar: 2 Ünlü Modelin Fişini Çekiyor - Resim : 2

PERFORMANS BEKLENTİSİ YÜKSEK

Henüz teknik veriler açıklanmasa da, Porsche’nin elektrikli Boxster ve Cayman modellerinde benzinli versiyonların performansını aşmayı hedeflediği belirtiliyor. Böylece hem markanın hayran kitlesi hem de çevreci trendler aynı noktada buluşturulacak.

SPOR OTOMOBİLLERDE YENİ DÖNEM

Bu karar, otomotiv dünyasında içten yanmalı motorların sonunun yaklaştığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Benzinli Boxster ve Cayman tarih sahnesinden çekilirken, Porsche’nin elektrikli atılımı spor otomobil severler için yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

Taşıt Kredilerinde Faizler Baş Aşağı! 280 Bin Lira Taşıt Kredisinin Geri Ödeme Tablosu Ortaya ÇıktıTaşıt Kredilerinde Faizler Baş Aşağı! 280 Bin Lira Taşıt Kredisinin Geri Ödeme Tablosu Ortaya ÇıktıEkonomi

Konut Kredisinde Hesap Değişti: Bankaların Geri Ödeme Tablosu Ortaya ÇıktıKonut Kredisinde Hesap Değişti: Bankaların Geri Ödeme Tablosu Ortaya ÇıktıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Araba Otomobil fabrika
Tüm Hayatınız Tek İmzayla Karara Bilir: Fotoğrafçılar Tek Tek Anlattı: İşte Evliliğin Yürümeyeceğini Gösteren 4 Hareket Evliliğin Yürümeyeceğini Gösteren 4 İşaret
İPA Açıkladı: İstanbul’da Yaşamanın Bedeli 100 Bin Liraya Dayandı! Megakentte Hayatta Kalmak Giderek Zorlaşıyor İstanbul'da Hayatta Kalmak Giderek Zorlaşıyor
Ve Yılın İmzası! Takımın Yeni Forveti Aboubakar Oldu: İşte Yeni Takımı Takımın Yeni Forveti Aboubakar
500'den Fazla Çalışanı Olan 32 Yıllık Hazır Giyim Devi Konkordato İlan Etti! 3 Ay Süre Verildi 500'den Fazla Çalışanı Olan 32 Yıllık Hazır Giyim Devi Konkordato İlan Etti! 3 Ay Süre Verildi
ÇOK OKUNANLAR
Aileler Düğüne Katılmayınca Bomba Gerçek Ortaya Çıktı! Survivor Yarışmacısı Kuzeninin Boşandığı Eşiyle Evlendi Kuzeninin Boşandığı Eşiyle Evlendi
Kızını Acı Şekilde Toprağa Vermişti! Nihal Candan’ın Babası İlk Kez Konuştu: ‘Kızımın İliği Kurumuş’ Kızını Acı Şekilde Toprağa Vermişti! Nihal Candan’ın Babası İlk Kez Konuştu
Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı! 80’den Fazla Ülke Hedef Alındı Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı
Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar: 19 Yaşında 3 Suç Kaydı... Birlikte Fotoğrafları Ortaya Çıktı Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar
Büyük Google Krizi! Aynı Anda Onlarca Ülke Etkilendi! Türkiye’den İlk Açıklama Geldi Büyük Google Krizi! Aynı Anda Onlarca Ülke Etkilendi! Türkiye’den İlk Açıklama Geldi