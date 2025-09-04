Otomobil Devinden Radikal Karar: 2 Ünlü Modelin Fişini Çekiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel otomotiv pazarında elektrikli araçlara olan talep artarken Porsche de stratejisini bu yönde güncelledi. Daha önce Tesla’nın bazı modellerini üretimden kaldırmasının ardından Porsche de benzer bir adımla Boxster ve Cayman için sipariş sürecini kapattı.

2026'YA KADAR TESLİMAT SÜRECEK

Resmi üretim bitiş tarihi açıklanmasa da, şirket kulislerinden sızan bilgilere göre mevcut siparişlerin 2026 yılına kadar teslim edileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, son üretilen benzinli 718 Boxster ve Cayman’ların ileride koleksiyon değeri taşıyacağını vurguluyor.

AVRUPA'DA SATIŞLARI DURMUŞTU

Bu karar aslında sürpriz değil. Avrupa Birliği’nin yeni siber güvenlik standartlarına uyum sağlanamaması nedeniyle modellerin Avrupa’daki satışı 2024 başında sona ermişti. Son kararla birlikte, artık bu iki model dünya genelinde tarihe karışıyor.

ELEKTRİKLİ VERSİYONLAR YOLDA

Porsche, Boxster ve Cayman isimlerini tamamen silmek yerine elektrikli çağda yeniden canlandırmayı planlıyor. Test aşamasında olan yeni nesil modellerin, tek motorlu arkadan itişli ve çift motorlu dört çeker seçenekleriyle 2026’da yollara çıkması bekleniyor.

PERFORMANS BEKLENTİSİ YÜKSEK

Henüz teknik veriler açıklanmasa da, Porsche’nin elektrikli Boxster ve Cayman modellerinde benzinli versiyonların performansını aşmayı hedeflediği belirtiliyor. Böylece hem markanın hayran kitlesi hem de çevreci trendler aynı noktada buluşturulacak.

SPOR OTOMOBİLLERDE YENİ DÖNEM

Bu karar, otomotiv dünyasında içten yanmalı motorların sonunun yaklaştığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Benzinli Boxster ve Cayman tarih sahnesinden çekilirken, Porsche’nin elektrikli atılımı spor otomobil severler için yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi