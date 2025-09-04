Emeklilerin Yeni Memleketi Oldu! 3 İlçeden Kapış Kapış Ev Alıyorlar

Türkiye’de emekliler, büyükşehirlerin yoğun yaşamından uzaklaşarak daha sakin ve huzurlu ilçelere yöneliyor. Bu kapsamda, emeklilerin en çok tercih ettiği 3 ilçe ortaya çıktı.

Son dönemde bu göç hareketinde öne çıkan üç ilçe ise dikkat çekiyor. Doğal güzellikleri, deniz manzarası ve sakin yaşam tarzıyla emeklilerin yeni adresi haline gelen bu bölgelerde nüfus hareketliliği belirgin şekilde arttı.

URLA: Doğayla iç içe huzurlu yaşam

İzmir’in güneyinde yer alan Urla, hem doğal güzellikleri hem de tarihi dokusuyla emeklilerin ilgisini çekiyor. Deniz manzaralı evleri ve sakin yaşam tarzıyla öne çıkan ilçe, büyükşehirlerden kaçıp huzurlu bir yaşam sürmek isteyenlerin gözde duraklarından biri oldu.

SEFERİHİSAR: “Sakin Şehir” konseptiyle fark yaratıyor

İzmir’in ilk “Cittaslow” (Sakin Şehir) unvanına sahip Seferihisar, yavaş yaşam anlayışı ve organik tarımıyla biliniyor. Şehir gürültüsünden uzaklaşmak isteyen emekliler, doğal yaşam ve sakinliğiyle öne çıkan bu ilçeyi tercih ediyor.

KUŞADASI: Tarih ve turizmin buluştuğu nokta

Aydın’ın popüler turistik ilçesi Kuşadası, hem tarihi dokusu hem de deniz turizmiyle emeklilerin ilgisini çekiyor. Kültürel etkinlikler ve sosyal imkânlarla zenginleşen yaşam, bölgeyi hem huzurlu hem de aktif bir emeklilik için cazip kılıyor.

GAYRİMENKUL PİYASASINDA HAREKETLİLİK

Emeklilerin yoğun ilgisi, bu üç ilçedeki gayrimenkul piyasasını da canlandırdı. Artan talep, ev fiyatlarını yükseltirken, ilçelerin ekonomik ve sosyal yapısında gözle görülür değişimlere yol açıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Emekli göç İzmir
